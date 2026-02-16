Cazzu fue la invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Argentina

En una noche que combinó la euforia del trap con el drama mediático, Cazzu se convirtió en la protagonista absoluta del concierto de Bad Bunny en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.

Ante más de 80,000 personas, la “Jefa del Trap” no solo celebró su regreso a los grandes escenarios, sino que también desató una tormenta en redes sociales por la interpretación de un tema que muchos consideran una dedicatoria directa para Ángela Aguilar.

La aparición de la argentina ocurrió durante la celebración del Día de San Valentín. El momento cumbre inició cuando Cazzu se unió al “Conejo Malo”, Khea y Duki para interpretar el icónico remix de “Loca”, recordando los inicios del género en el Cono Sur.

Sin embargo, el clímax de la noche llegó cuando la cantante tomó el escenario en solitario para interpretar “Con otra”, un tema cuya letra resonó con especial fuerza dada su ruptura con Christian Nodal.

El público presente y los usuarios en internet no tardaron en analizar los versos de la canción: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.

Estas líneas fueron interpretadas como una respuesta a la mediática relación entre su expareja y la hija de Pepe Aguilar, especialmente tras las polémicas declaraciones que han rodeado al triángulo amoroso en los últimos meses.

La potencia vocal de Cazzu y su seguridad en escena reafirmaron su lugar como una de las figuras más influyentes de la música urbana, independientemente de las controversias personales.

Por su parte, Bad Bunny mostró un apoyo total hacia su colega, cediéndole el protagonismo en una noche que ya se perfila como uno de los momentos más virales del año en la industria del entretenimiento.

