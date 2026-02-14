Bad Bunny fue reconocido por su aporte a la difusión del español

En un hecho histórico para la música urbana, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución para reconocer la labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, en la difusión global de la lengua española.

De acuerdo con EFE, la institución subrayó que el artista es actualmente el intérprete de música popular con mayor proyección internacional, logrando que el español alcance una presencia notable en rincones remotos del planeta.

Según un comunicado de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, el proyecto cultural de Bad Bunny ha sido fundamental para superar prejuicios hacia las hablas populares, urbanas y juveniles, integrando el español de Puerto Rico como un elemento esencial de su identidad artística.

“Pese a la marcada localidad de las referencias empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras”, señaló la Academia.

Un año de éxitos históricos

Este reconocimiento llega en un momento cumbre para el “Conejo Malo”. Recientemente, su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS hizo historia al ganar el premio Grammy a Disco del Año, siendo la primera vez que una producción íntegramente en español recibe este galardón.

Además, su impacto cultural se consolidó tras su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que alcanzó los 128,2 millones de espectadores. Durante el show, el cantante reivindicó la identidad latina al mostrar las banderas de toda la región, enfatizando que “América es todo el continente”.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra en medio de su gira mundial, la cual continuará por Argentina y Brasil antes de saltar a Europa y Oceanía.

Con este aval de la Academia, el artista no solo se reafirma como un fenómeno de ventas, sino como un pilar en la evolución y vigencia del idioma español en el siglo XXI.

