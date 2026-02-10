Show de Bad Bunny en el Super Bowl fue el más consumido en la historia de las plataformas de la NFL

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, se convirtió en el más consumido en la historia de las plataformas sociales de la NFL. De acuerdo con los datos difundidos por NBC Sports, la presentación superó los 4 mil millones de visualizaciones en redes sociales durante las primeras 24 horas, lo que representa un aumento interanual del 137 %. El evento, además, formó parte de una transmisión que dejó cifras históricas de audiencia tanto en televisión como en streaming.

El Super Bowl LX promedió 124.9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el panel oficial en vivo y el mismo día de Nielsen Big Data +. Con ese registro, se ubicó como el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Super Bowl LIX transmitido por FOX en febrero de 2025.

En su punto más alto, 137,8 millones de personas sintonizaron el segundo cuarto del partido, cuando los Seattle Seahawks lideraban 6-0 a los New England Patriots. Esa cifra marcó el pico de audiencia más alto en la historia de la televisión estadounidense. El encuentro terminó con victoria de Seattle por 29-13 y pasó a ser el programa más visto en la historia de NBCUniversal, en el año previo al centenario de la cadena.

“El Super Bowl y la NFL volvieron a ofrecer una audiencia excepcional en toda la cadena NBC, Peacock y Telemundo, y brindaron una introducción sin precedentes a nuestra cobertura del horario estelar en Milán”, declaró Rick Cordella , presidente de NBC Sports. “El Super Bowl y los Juegos Olímpicos son los dos eventos más impactantes del mundo, y reconocemos el talento de nuestros equipos de producción, tecnología y locutores, quienes ofrecieron presentaciones excepcionales para nuestros espectadores, estaciones y socios”.

Impacto global y dominio en plataformas digitales

El show de medio tiempo promedió 128.2 millones de espectadores entre las 8:15 p. m. y las 8:30 p. m., hora del este, en Estados Unidos. Medido por Nielsen, superó el promedio general del partido (124.9 millones), aunque quedó por debajo de los 133.5 millones que logró Kendrick Lamar el año anterior.

En redes sociales, el impacto fue inmediato y masivo. Más del 55 % de las visualizaciones del espectáculo provinieron de mercados internacionales. Las tres publicaciones más vistas en la historia de la NFL corresponden ahora a clips del show de Bad Bunny, que en conjunto acumulan reproducciones equivalentes a más de 115 años de visualización.

Entre los videos más destacados figuran: “ Lo único más poderoso que el odio es el amor ” – @NFL en Instagram – 179 millones de vistas; “Bad Bunny enumera países antes de rematar fútbol americano” – @NFL en Instagram – 168 millones de vistas; y “Bad Bunny enumera países antes de criticar el fútbol americano” – @NFL en TikTok – 100 millones de vistas.

Tras su presentación, las escuchas del artista en Apple Music se multiplicaron por siete. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos ingresó en las listas de 155 países al día siguiente del evento, alcanzando el número 1 en 46 territorios, incluidos México, Colombia, Alemania, Francia y España. Además, 24 de sus canciones se posicionaron en el Daily Top 100 Global.

Telemundo también registró cifras récord, con un promedio de 3.3 millones de espectadores, convirtiéndose en el Super Bowl más visto en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. El entretiempo alcanzó un pico de 4.8 millones en esa señal.

