Bad Bunny y Gabriela Berlingeri disfrutan de una cena romántica en Buenos Aires

Pocos días después de su aclamada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny parece estar celebrando otro tipo de victoria: el amor. El cantante puertorriqueño fue visto disfrutando de una romántica cena en Buenos Aires con su exnovia, Gabriela Berlingeri, reavivando los rumores de una reconciliación.

Todo parece indicar que la pareja celebró el Día de San Valentín de forma anticipada el jueves 12 de febrero en un exclusivo restaurante de la capital argentina, según muestran las fotografías obtenidas por por medios de comunicación.

La cita llega en un momento clave, ya que el intérprete de ‘Tití Me Preguntó’ tiene programados tres conciertos en la ciudad (viernes, sábado y domingo), lo que le permitió adelantar la celebración con Berlingeri.

A la salida del restaurante, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, fue abordado por una multitud de fanáticos. Rodeado de un séquito de guardaespaldas, el artista, que vestía una sudadera azul, tapabocas y gafas oscuras, se mostró amable con sus seguidores, estrechando manos e incluso abrazando a un par de niños.

Mientras el cantante interactuaba con el público, Gabriela Berlingeri optó por un perfil más bajo. La diseñadora de joyas de 32 años caminó discretamente detrás de él, escoltada por un empleado del restaurante, y esperó en el automóvil mientras Bad Bunny saludaba a los fans.

Para la ocasión, Berlingeri lució un conjunto de chaqueta y pantalón de cuero marrón, combinado con zapatos abiertos. Antes de esta cita en Argentina, la diseñadora ya había sido vista en el Super Bowl, apoyando al cantante.

El historial de los dos

Bad Bunny y Berlingeri mantuvieron una relación intermitente entre 2017 y 2022. El artista compartió en una entrevista pasada con Rolling Stone que se conocieron en un restaurante de Puerto Rico mientras cenaba con su familia, tras un concierto de Zion & Lennox. “Empezamos a hablar y a partir de ahí seguimos viéndonos”, recordó el cantante.

La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina en septiembre de 2021 y Berlingeri incluso prestó su voz en las canciones de Bad Bunny ‘El Apagón’ y ‘En Casita’. El año de su separación, 2022, ambos protagonizaron una falsa boda en el video musical del éxito ‘Titi Me Preguntó’.

Tras su ruptura, el ‘Conejo Malo’ fue vinculado románticamente con la modelo Kendall Jenner. La relación, que comenzó en febrero de 2023, tuvo varios altibajos, incluyendo una reconciliación en mayo de 2024, pero finalmente llegó a su fin.

Jenner, curiosamente, fue vista en el Levi’s Stadium durante el show de medio tiempo de su ex, animando la actuación desde su suite VIP.

