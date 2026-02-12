Estas canciones de Bad Bunny dispararon sus números de reproducción en Spotify, tras su presentación en el Super Bowl LX

De acuerdo con un portavoz de Spotify, después de que Bad Bunny se presentara en el show del medio tiempo del Super Bowl LX, los números de reproducciones de algunas de sus canciones, en Estados Unidos, aumentaron un 470 % en dicha plataforma.

Mientras que las reproducciones globales crecieron un 210 %. Pero no solo los números de Benito Antonio Martínez Ocasio subieron exponencialmente. Este mismo fenómeno ocurrió con Ricky Martin, uno de sus invitados. En el caso de su compatriota, este registró un incremento del 145 % en Estados Unidos después de la presentación.

Esta es la lista de canciones de Bad Bunny que presentó el incremento que mencionamos antes, después del show del medio tiempo:

Según nuestra fuente, Bad Bunny ocupa los seis primeros puestos de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify dentro de Estados Unidos.

Pero el efecto del cantante no solo se disparó durante dicho show; desde el mes de enero, ya este había superado los 1.3 billones de reproducciones a nivel global. El público en general decidió revisar la música del intérprete para estar listos para el medio tiempo del Super Bowl LX.

Por esta razón, en días previos al partido, temas como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE”, “NUEVAYoL”, “EoO” y “Tití Me Preguntó” se encontraban entre las más reproducidas, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

