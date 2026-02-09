Cuánto cuesta comer en el restaurante de Bad Bunny en Miami: a quién puedes ver allí

Desde que Bad Bunny fue confirmado como el acto principal del halftime show del Super Bowl LX 2026, la atención sobre sus proyectos fuera de la música se intensificó, especialmente sobre su restaurante en Miami: Gekko, un steakhouse japonés-latino ubicado en el barrio de Brickell.

La combinación de su estrellato global y el ambiente de alta cocina ya había instalado al lugar entre los destinos gastronómicos más comentados de la ciudad. Pero, desde ayer, las reservas se dispararon y quizá debas esperar varias semanas hasta tener una mesa en el lugar y cruzarte, con suerte, con el mismísimo Bad Bunny, Ricky Martin o algunos de los tantos famosos que pasan por allí.

Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Es que Gekko no es un local cualquiera. Cofundado por Bad Bunny y el emprendedor gastronómico David Grutman, figura clave de la escena culinaria de Miami, desde 2022 ha atraído tanto a amantes de la gastronomía como a celebridades y empresarios que buscan una experiencia más allá de la comida.

Precios que reflejan lujo y exclusividad

Comer en Gekko implica una cuenta elevada, acorde con su propuesta de alta gama y ambiente sofisticado. El menú combina cortes premium, sushi creativo, mariscos y cócteles originales, lo que se traduce en precios que pueden sorprender incluso a quienes ya están acostumbrados a la escena culinaria de Miami.

Los platos para compartir y aperitivos oscilan entre US$17 y US$36, por ejemplo con Japanese milk bread, lobster dumplings o wagyu crispy rice. Los makis y nigiris suelen ir de US$18 a US$44, mientras que los platos principales como branzino o lubina chilena cuestan entre US$62 y US$92.

Si pasamos a carnes premium, los valores se elevan rápidamente: desde cortes de wagyu japonés alrededor de US$120, hasta opciones más exclusivas como el ribeye A5 o la Experiencia Wagyu que puede acercarse a los US$598 o más.

Platos premium y cócteles de autor forman parte de la experiencia gastronómica de Gekko. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Una cena típica para dos personas con entradas, principal, postre y bebidas suele superar los US$250 antes de propina y, con cortes más selectos o mariscos premium, muchos comensales reportan cuentas cercanas o incluso superiores a los US$600.

Los precios y platos del restaurante de Bad Bunny

Como dijimos, Gekko maneja valores acordes a la alta cocina y al ambiente de lujo de Brickell. Estos son precios aproximados que ayudan a entender cuánto hay que gastar:

Entradas y platos para compartir US$17 a US$36

Sushi y nigiri premium US$18 a US$44

Platos principales (pescados y pollo) US$60 a US$95

Cortes de carne premium Desde US$120

Wagyu japonés A5 (según corte) US$250 a US$600+

Cócteles de autor US$22 a US$28

Cena para dos (con bebidas) US$250 a US$600+

Los valores pueden variar según temporada, disponibilidad y eventos especiales como fines de semana de alto perfil.

El ambiente exclusivo de Gekko atrae a celebridades y empresarios. Crédito: Bekko | Cortesía

Qué y quiénes se sientan en la mesa

El público de Gekko es tan variado como exclusivo. Más allá de clientes habituales de la escena gastronómica de Miami, el restaurante ha sido elegido por nombres de alto perfil en el mundo del deporte y el entretenimiento. Figuras como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a amigos cercanos, eligieron el lugar para celebrar un cumpleaños; también han pasado por allí David Beckham, Joe Jonas, Sophie Turner, J Balvin y Lil Wayne, entre otros.

La presencia de Bad Bunny en el restaurante ha sido intermitente, pero significativa: antes del anuncio de su presentación en el Super Bowl, fue visto interactuando con comensales y celebrando en el lounge adyacente, lo que reforzó el perfil social del local como punto de encuentro de la escena cultural de Miami.

Experiencia culinaria y ambiente

La cocina de Gekko combina técnicas japonesas con influencias latinas y productos de alta calidad. Entre los favoritos del propio Bad Bunny están platos como Japanese milk bread con mantequilla miso, crispy wagyu dumplings, oak smoked chicken con salsa inspirada en el jerk, y arroz frito con langosta XO. La carta de cócteles también incluye opciones creativas como Beber Conmigo, mezcla cítrica de tequila y licor 43 con maracuyá.

El diseño interior, con luces tenues, tonalidades joya y una barra de sushi en forma de U, crea una atmósfera que oscila entre una cena elegante y un ambiente de lounge nocturno. Algunos comensales elogian la calidad de los ingredientes y la originalidad de las propuestas, aunque hay opiniones mixtas sobre el servicio y la relación precio-porción.

Quiénes suelen ir (y cuándo conviene reservar)

El público de Gekko mezcla celebridades, deportistas, empresarios, influencers y turistas de alto poder adquisitivo. Tras eventos masivos como el Super Bowl, la demanda sube fuerte y conseguir mesa se vuelve más difícil, especialmente jueves, viernes y sábados.

Qué pedir si vas por primera vez (sin disparar la cuenta)

Para una primera visita equilibrada (experiencia + control del gasto), lo más recomendado es:

Compartir Japanese milk bread y dumplings como entrada.

Elegir sushi o pescado en lugar de wagyu premium.

Pedir uno o dos cócteles y saltear botellas.

Evitar extras de lujo (caviar, wagyu A5) si no es una ocasión especial.

Así, la experiencia puede rondar US$120–180 por persona, en lugar de duplicarse.

Cuándo ir

Entre semana: ambiente más tranquilo y mejor atención.

Fines de semana: más fiesta, música alta y clima de lounge nocturno.

Reservas: imprescindibles con varios días de anticipación.

Horarios tempranos (7–8 pm) suelen ser más accesibles.

¿Vale la pena la inversión? El veredicto final

Gekko es un símbolo de la escena gastronómica de lujo de Miami, un lugar donde la experiencia va más allá de la cocina y se mezcla con música, estilo y cultura popular. Para quienes buscan una cena memorable con productos premium y un ambiente de alta gama, la inversión puede justificarse.

Pero, para quienes esperaban una experiencia accesible o una conexión más directa con Bad Bunny, la combinación de precios elevados y porciones moderadas puede dejar sensaciones divididas.

Menú y cócteles forman parte de la experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más exclusivos de Miami. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Sobre todo desde que el Super Bowl llevó Bad Bunny a un pico de exposición global que no hace más que volver más exclusivo al restaurante Gekko.

En definitiva, sí: vale la pena. Pero no es un lugar para improvisar ni para presupuestos ajustados. Es una experiencia pensada para ver y ser visto, para celebrar ocasiones especiales y para quienes disfrutan de la gastronomía como parte del espectáculo.

Tras el ruido del Super Bowl y el pico de exposición del artista, Gekko confirma su lugar como uno de los escenarios donde la comida, la música y la cultura pop se cruzan en la ciudad.

Te puede interesar:

La boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real: Todos los detalles

Bahama Breeze anunció el cierre de todos los restaurantes