Bahama Breeze anunció el cierre de todos los restaurantes

Este miércoles, la empresa propietaria de varias cadenas de restaurantes, Darden Restaurants, Inc anunció a través de un comunicado el cierre de una de sus sucursales, Bahama Breeze con el propósito de convertirla en su propia marca.

Darden, quien es dueño de cadenas como Red Lobster y Olive Garden señaló en el comunicado que “en el futuro, el enfoque principal seguirá siendo apoyar a los miembros del equipo, lo que incluye colocar a tantos como sea posible en roles dentro de la cartera de Darden”, dijo.

Por lo que, Bahama Breeze un restaurante característico y conocido por su temática caribeña con más de 20 locales en Estados Unidos, pasará a nombre de la marca Darden. “La empresa cree que las ubicaciones de conversión son excelentes sitios que beneficiarán a varias de las marcas de su cartera”, dijo Darden en el anuncio.

Hasta los momentos, se conoce que la mayoría de los locales que cambiarán de marca serán los ubicados en Florida, y aunque muchos cerrarán a partir del 5 de abril de este año, algunos locales permanecerán operativos hasta que sea necesario, destacó Darden.

En el comunicado se detalla cuáles serán los restaurantes de Bahama Breeze que estarán cerrando:

500 Center Blvd., Newark, Delaware

3590 Breckenridge Blvd., Duluth, Georgia

12395 SW 88th St., Miami, FL

10205 Rivercoast Drive, Jacksonville, Florida

1251 West Osceola Pkwy., Kissimmee, Florida

11000 Pines Blvd., Pembroke Pines, Florida

1540 Rinehart Road, Sanford, Florida

19600 Haggerty Road, Livonia, Michigan

Ruta 38 2000, Cherry Hill, Nueva Jersey

3309 Wake Forest Drive, Raleigh, Carolina del Norte

320 Goddard Blvd., King of Prussia, Pensilvania

6100 Robinson Center Drive, Pittsburgh, Pensilvania

2714 Potomac Mills Circle, Woodbridge, Virginia

15700 Southcenter Pkwy., Tukwila, WA

También se especifica cuáles serán los restaurantes Bahama Breeze que se convertirán a otras marcas de Darden:

499 E Altamonte Drive, Altamonte Springs, Florida

805 Brandon Town Center Drive, Brandon, Florida

14701 S Tamiami Trail, Ft. Myers, Florida

8160 Irlo Bronson Memorial Hwy., Kissimmee, Florida

25830 Sierra Center Blvd., Lutz, Florida

5620 W. Oak Ridge Road, Orlando, Florida

8849 International Drive, Orlando, Florida

8735 Vineland Ave., Orlando, FL

1200 N Alafaya Drive, Orlando, Florida

3045 N Rocky Point Drive Este, Tampa, Florida

755 Earnest W Barrett Pkwy NW, Kennesaw, GA

570 Cross Creek Mall, Fayetteville, Carolina del Norte

7811 Rivers Ave., Charleston, Carolina del Sur

4554 Virginia Beach, Blvd., Virginia Beach, VA

