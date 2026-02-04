Bahama Breeze anunció el cierre de todos los restaurantes
Gran parte de los restaurantes que cerrarán cambiará de marca a Darden Restaurants, Inc
Este miércoles, la empresa propietaria de varias cadenas de restaurantes, Darden Restaurants, Inc anunció a través de un comunicado el cierre de una de sus sucursales, Bahama Breeze con el propósito de convertirla en su propia marca.
Darden, quien es dueño de cadenas como Red Lobster y Olive Garden señaló en el comunicado que “en el futuro, el enfoque principal seguirá siendo apoyar a los miembros del equipo, lo que incluye colocar a tantos como sea posible en roles dentro de la cartera de Darden”, dijo.
Por lo que, Bahama Breeze un restaurante característico y conocido por su temática caribeña con más de 20 locales en Estados Unidos, pasará a nombre de la marca Darden. “La empresa cree que las ubicaciones de conversión son excelentes sitios que beneficiarán a varias de las marcas de su cartera”, dijo Darden en el anuncio.
Hasta los momentos, se conoce que la mayoría de los locales que cambiarán de marca serán los ubicados en Florida, y aunque muchos cerrarán a partir del 5 de abril de este año, algunos locales permanecerán operativos hasta que sea necesario, destacó Darden.
En el comunicado se detalla cuáles serán los restaurantes de Bahama Breeze que estarán cerrando:
- 500 Center Blvd., Newark, Delaware
- 3590 Breckenridge Blvd., Duluth, Georgia
- 12395 SW 88th St., Miami, FL
- 10205 Rivercoast Drive, Jacksonville, Florida
- 1251 West Osceola Pkwy., Kissimmee, Florida
- 11000 Pines Blvd., Pembroke Pines, Florida
- 1540 Rinehart Road, Sanford, Florida
- 19600 Haggerty Road, Livonia, Michigan
- Ruta 38 2000, Cherry Hill, Nueva Jersey
- 3309 Wake Forest Drive, Raleigh, Carolina del Norte
- 320 Goddard Blvd., King of Prussia, Pensilvania
- 6100 Robinson Center Drive, Pittsburgh, Pensilvania
- 2714 Potomac Mills Circle, Woodbridge, Virginia
- 15700 Southcenter Pkwy., Tukwila, WA
También se especifica cuáles serán los restaurantes Bahama Breeze que se convertirán a otras marcas de Darden:
- 499 E Altamonte Drive, Altamonte Springs, Florida
- 805 Brandon Town Center Drive, Brandon, Florida
- 14701 S Tamiami Trail, Ft. Myers, Florida
- 8160 Irlo Bronson Memorial Hwy., Kissimmee, Florida
- 25830 Sierra Center Blvd., Lutz, Florida
- 5620 W. Oak Ridge Road, Orlando, Florida
- 8849 International Drive, Orlando, Florida
- 8735 Vineland Ave., Orlando, FL
- 1200 N Alafaya Drive, Orlando, Florida
- 3045 N Rocky Point Drive Este, Tampa, Florida
- 755 Earnest W Barrett Pkwy NW, Kennesaw, GA
- 570 Cross Creek Mall, Fayetteville, Carolina del Norte
- 7811 Rivers Ave., Charleston, Carolina del Sur
- 4554 Virginia Beach, Blvd., Virginia Beach, VA
