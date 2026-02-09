¿Reconciliación? Gabriela Berlingeri y Bad Bunny juntos en el Super Bowl alimentan los rumores

La presencia de Gabriela Berlingeri junto a Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX revivió el interés en la relación entre la empresaria puertorriqueña y el artista, una historia que lleva casi una década y que continúa rodeada de especulaciones.

Durante la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, celebrado en Estados Unidos, las cámaras captaron a Berlingeri entre el público, compartiendo después en sus redes sociales imágenes desde el estadio.

En una de ellas portaba una gorra con las siglas “PRL”, una clara referencia a Puerto Rico, y mostró una vista privilegiada del escenario donde el cantante interpretó temas como “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola” y “El apagón”, este último con referencias a la crisis energética de la isla.

No fue la única aparición reciente: días antes, Berlingeri acompañó al artista en los Premios Grammy 2026, donde Bad Bunny ganó el galardón al Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”.

Una relación de idas y venidas

Gabriela Berlingeri es reconocida por su propio mérito en el mundo de la moda y el diseño. Como modelo y empresaria puertorriqueña, fundó la marca de joyería Diciembre Veintinueve, proyecto que desarrolló de manera independiente a la carrera musical de Bad Bunny.

La pareja se conoció en 2017 en un restaurante de Puerto Rico, cuando el cantante comenzaba a posicionarse en la industria musical urbana. Su relación tomó relevancia pública en 2020 durante la pandemia, cuando Berlingeri participó en la canción “En casita”, evidenciando una colaboración tanto personal como creativa.

De acuerdo a rumores, se separaron el mismo año,pero mantuvieron contacto y desde entonces han evitado definir públicamente su situación sentimental, pese a aparecer juntos en múltiples eventos de alto perfil.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han confirmado una reconciliación o compromiso formal.

@famososunivision OMG! 😱 Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados juntos a su salida del Super Bowl 😍 Con esto se avivan los rumores de su supuesto regreso y compromiso 💕 BadBunny SB SBLX SuperBowl SuperBowlLX HalfTimeShow ShowDelMedioTiempo GabrielaBerlingeri PoderLatino Music Música amor PuertoRico viral lifestyle famosos celebs celebridades entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora social ♬ sonido original – Famosos – Famosos

