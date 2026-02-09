Toñita conquista el Super Bowl LX junto a Bad Bunny: “Un shot de cañita en casa de Toñita”

Bad Bunny hizo historia en el medio tiempo del Super Bowl LX, la noche del domingo 8 de febrero. El cantante boricua ha generado una serie de reacciones, por todos los argumentos que expuso con su presentación, por toda la visualización que hizo de la cultura latina a lo largo y ancho del continente.

Captan a Luis Fonsi llorando durante el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Y uno de esos componentes importantes e imponentes dentro de su repertorio visual fue la presencia de Toñita. Ella es la dueña del “Caribbean Social Club” en Nueva York. El músico la hizo parte de todo lo representativo dentro de su repertorio musical cuando en su canción “NUEVAYoL” dice cantando: “Un shot de cañita en casa de Toñita, PR, se siente cerquita”. Y justamente esto no solo lo escuchamos, sino que también lo vimos en el show del medio tiempo del “Súper Tazón”.

Toñita con su bar es una representación de la historia y de la lucha de muchos ciudadanos dentro de Estados Unidos, que con trabajo y esfuerzo recrearon un lugar en el que muchos se pueden sentir como en casa, fuera de casa.

Con 84, como nos explica el periodista Omar Muñoz a través de El Diario de Nueva York, se ha negado a ceder su espacio en la 244 Grand Street. En donde muchos desarrolladores inmobiliarios han querido invertir para transformar la zona en un espacio de lujo.

Decirle que no a proyectos que están dispuestos a pagar alrededor de 9 millones de dólares habla de un arraigo cultural importante por parte de Toñita, que no solo lo valora por lo que simboliza para ella, sino también para su comunidad.

Apareció Toñita en el show de Bad Bunny!



Es la dueña del Caribbean Social Club, un club de barrio y bar en Brooklyn, Nueva York. Un lugar icónico donde se junta la comunidad latina de la ciudad. pic.twitter.com/Rk9xZdAelw — Maitech (@Maitech_) February 9, 2026

Las canciones que sonaron en el Super Bowl LX

De acuerdo con un portavoz de Spotify, algunas de las canciones que Bad Bunny interpretó durante el show del medio tiempo del Super Bowl LX han aumentado sus números de reproducción. El boricua ocupa actualmente los seis primeros puestos de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify en Estados Unidos. Las siguientes canciones del setlist están registrando incrementos significativos de reproducciones dentro de Estados Unidos:

Sigue Leyendo más de Bad Bunny aquí:

· Cuánto cuesta comer en el restaurante de Bad Bunny en Miami: a quién puedes ver allí

· La boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real: Todos los detalles

· Lili Estefan reacciona a los mensajes de Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX