Lili Estefan reacciona a los mensajes de Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX

No hay celebridad hispana que al día de hoy no esté reaccionando en sus redes sociales a lo que Bad Bunny hizo anoche en el medio tiempo del Super Bowl LX. En esta ocasión hablamos de la conductora de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan.

¡Qué orgullo sentimos todos, que nos representes con tanto amor!", Lili Estefan, – conductora de televisión.

Como breve preámbulo, hay que recordar que la cubana ha sido considerada por muchos como una fiel partidaria de Donald Trump. Y aunque en tiempos recientes ha tenido mucho tacto al abordar ciertos temas relacionados con las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos -ICE-, esto no ha limitado ni las críticas y, mucho menos, el apoyo que recibe por parte de la comunidad hispana que la sigue en redes sociales.

A través de Instagram, la conductora de Univision compartió su reflexión personal sobre lo realizado por Benito Antonio Martínez Ocasio en el Super Bowl LX. Y estas han sido sus palabras: “Lo único más fuerte que el odio es el amor. Mensaje directo de Bad Bunny para nuestros grandes líderes —Y no estoy hablando de política—”, escribió Estefan.

“Hay mucho que aprender de este show de medio tiempo. Para mí es el mejor, lleno de simbolismo que representa no solo a nosotros los latinos, sino a una América unida”. “Together we are America”. “¡Felicidades, Benito! ¡Qué orgullo sentimos todos, que nos representes con tanto amor! Qué orgullo poder celebrar la evolución de tu carrera y ver todo lo que has hecho por esa bella isla que te vio nacer. Puerto Rico!”. “Vamos, mi gente bella, que sí se puede”, concluyó Lili Estefan.

Debido a la diversidad de opiniones que tiene Lili con respecto a las políticas en Estados Unidos, las reacciones a su post en Instagram no se relacionan de manera directa con la emoción que ella pretende proyecto con su publicación. Al contrario, muchos de los comentarios van en contra de lo que hizo Bad Bunny.

Entre algunos de los mensajes que más sobresalen se pueden leer los siguientes:

“No todos lo entienden, el fanatismo los ciega. Leí esto y me parece que es verdad: “Latinos creyéndose más americanos que George Washington”.

“¿De dónde sacan tantos millones? En mi casa tengo 4 televisores y ninguno estuvo prendido durante ese tiempo. No valía la pena”.

“El mundo en decadencia”.

“34 millones de gente que no aprecia la música de verdad; hay muchos latinos talentosos y está este señor”.

“Los puertorriqueños están preocupados porque no quieren que les pase como a Hawái 😮 porque ellos quieren estar como Cuba 😂😂😂. Qué ironías de la vida. En Puerto Rico, el pobre te tiene un carro del año y aun así se quejan. Estados Unidos debería darles lo que quieren y que vean a ver cómo hacen para sobrevivir en una isla que no tiene recursos para sobrevivir.

