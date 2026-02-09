Bad Bunny celebra la cultura latina en el Super Bowl con Villa’s Tacos de Los Ángeles

En medio de la fiesta latina que el cantante Bad Bunny honró este domingo en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el sabor mexicano estuvo presente al incluir a la icónica Villa’s Tacos, que es uno de los negocios favoritos en el vecindario de Highland Park, en Los Ángeles.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, comenzó su show en paisajes de su natal Puerto Rico, con las notas de “Tití me preguntó”.

Durante la presentación, se observa a Bad Bunny bailando y cantando recorriendo un puesto de coco fío hasta un puesto de piraguas, donde tomó un hielo raspado puertorriqueño y se lo entrega a la persona que estaba detrás del puesto de Villa’s Tacos, quien parecía ser el dueño del negocio, Víctor Villa.

En el 5455 North Figueroa Street, en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles, se localiza el local de Villa’s Tacos, negocio de comida mexicana que es mencionado en la Guía Michelin.

El negocio de Víctor Villa comenzó utilizando recetas familiares y tortillas de maíz azul para preparar tacos que lo llevaron a convertirse en una de las taquerías más reconocidas de Los Ángeles.

“Lo que comenzó como un local de barrio se convirtió en uno de los lugares de tacos más comentados de Los Ángeles, generando largas colas, seguidores famosos y el reconocimiento de importantes publicaciones gastronómicas”, dijo la cuenta de Instagram @secret.losangeles.

Víctor Villa mencionó que el ganador del premio Grammy al Disco del Año es un cliente frecuente de sus tacos y el puertorriqueño le pidió que se uniera a su espectáculo en el Super Bowl.

El comerciante hispano agradeció al equipo de relaciones públicas del cantante por elegirlo personalmente para representar a su familia, a su cultura y a su negocio.

“Esto es para todos los inmigrantes que nos abrieron camino para hacer posible este momento. Villa’s Tacos se enorgullece de los inmigrantes“, expresó Víctor Villa en sus redes sociales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reaccionó al ver la presencia del negocio de tacos en el show de Bad Bunny, al mencionar que representaba la unión de distintas culturas en Estados Unidos.

“Aquí en Los Ángeles conocemos esta verdad profundamente. Somos una ciudad de inmigrantes. Ver a Villa’s Tacos, de Highland, en el escenario del Super Bowl fue un momento de orgullo para nuestra ciudad. ¡Qué orgullo!”, dijo Bass en una publicación en las redes sociales.

