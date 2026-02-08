Bad Bunny borra todo de sus redes tras histórico medio tiempo del Super Bowl

Horas después de protagonizar uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados en la historia del Super Bowl, Bad Bunny volvió a ser tendencia, ¿la razón? Eliminó el contenido que tenía en sus redes sociales.

El artista puertorriqueño borró las pocas fotografías y videos que permanecían en su cuenta oficial de Instagram, dejando el perfil completamente vacío ante la mirada de más de 50 millones de seguidores. El gesto ocurrió poco después de su presentación en el Super Bowl LX y generó una ola inmediata de especulación entre fanáticos y usuarios en redes.

Para muchos, la acción podría marcar el inicio de una nueva etapa artística o formar parte de una estrategia creativa tras uno de los momentos más importantes de su carrera.

Un medio tiempo historico para la musica latina

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl marcó un antes y un después para la música latina. El cantante se convirtió en el primer artista en encabezar el espectáculo de medio tiempo con un repertorio completamente en español.

El espectáculo incluyó varios de los éxitos más representativos de su trayectoria, invitados sorpresa, como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal; referencias a la cultura latina y un cierre simbólico con banderas de distintos países de la región.

La puesta en escena fue celebrada por millones de espectadores, quienes destacaron la representación latina en el escenario televisivo más visto del mundo.

Bad Bunny destacó sus raíces en la presentación del Super Bowl en Santa Clara, Calif.

Crédito: AP/Julio Cortez.

Sin embargo, el espectáculo también provocó reacciones adversas, especialmente en el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente la presentación a través de su red social Truth Social.

“El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, escribió el mandatario. Además, aseguró que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo” y calificó la elección del artista como “una horrible decisión”.

Trump ya había manifestado su desacuerdo con la participación de Bad Bunny antes del evento, en un contexto marcado por las posturas públicas del cantante sobre la migración y las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En los últimos meses, Bad Bunny se ha consolidado como una voz crítica frente a la política migratoria en Estados Unidos. Durante la ceremonia de los premios Grammy 2026, el artista pidió públicamente que ICE saliera de las calles, generando reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha ofrecido una explicación pública sobre la eliminación del contenido de sus redes sociales.

