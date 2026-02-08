Trump tacha de “terrible” espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Es uno de los peores de la historia”

El presidente Donald Trump criticó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, y lo calificó como uno de los peores en la historia del evento deportivo más visto del país.

En su cuenta de Truth Social este domingo, Trump afirmó que el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl fue absolutamente terrible y uno de los peores de la historia.

“El espectáculo es terrible”; las críticas de Trump a Bad Bunny:

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió Trump en la red social.

Agregó que nadie entendía una palabra de lo que cantaba Bad Bunny y calificó el baile como repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo veían en todo Estados Unidos y en el resto del mundo.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, destacó Trump.

El mandatario había expresado previamente su desaprobación por la designación de Bad Bunny como protagonista del medio tiempo, a quien calificó de “horrible elección”.

Ahora, tras la presentación, agregó que el espectáculo fue “una bofetada” para Estados Unidos y reiteró sus criticas hacia el intérprete de “Debí tirar más fotos”.

Espectáculo de Bad Bunny en español el en Super Bowl LX

El show de este domingo, celebrado en Santa Clara, California, contó con un repertorio íntegramente en español, lo que convirtió a Bad Bunny en el primer artista en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl con un set completamente en su idioma natal.

La presentación incluyó además destacados efectos visuales y coreografías, y fue seguida por millones de televidentes en todo el país y el mundo.

Bad Bunny contra las políticas migratorias de Trump

Bad Bunny ha sido crítico en varias ocasiones de la política migratoria del gobierno del presidente Trump. El año pasado, decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar posibles redadas.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos … fuera ICE”, dijo el puertorriqueño en la reciente entrega de los Premios Grammy, donde ganó al Mejor Álbum.

En su publicación, Trump afirmó que los medios de comunicación darán buenas críticas al espectáculo de Bad Bunny, que incluyó la participación de artistas como Ricky Martin y Lady Gaga, in reconocer lo que él considera “la realidad del mundo estadounidense”.

Según el presidente, la presentación no destacó ningún logro de su gobierno y, por ello, consideró que la cobertura de los medios estaba alejada de la realidad.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia!”, indicó el mandatario.

Sigue leyendo: