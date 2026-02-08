De Ricky Martin a Lady Gaga: Los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl

En una noche donde el ritmo urbano y el orgullo boricua tomaron el centro del universo deportivo, Bad Bunny cumplió su promesa de convertir el medio tiempo del Super Bowl LX en la “fiesta latina más grande del mundo”.

El Levi’s Stadium fue testigo de un despliegue cultural sin precedentes donde el “Conejo Malo” no llegó solo.

El espectáculo, que arrancó con una explosiva interpretación de “Tití me preguntó”, alcanzó su punto máximo de euforia cuando la primera gran sorpresa de la noche subió al escenario: Lady Gaga. En una colaboración que nadie vio venir, ambos interpretaron una versión con tintes de salsa de “Die With a Smile“, fusionando el pop anglo con la energía caribeña en un momento que ya se perfila como lo más viral del año.

El regreso de las leyendas

La nostalgia y el respeto por las raíces también tuvieron su espacio. Benito cedió el micrófono al ícono Ricky Martin, quien hizo vibrar el estadio con una vibrante rendición de “ Lo que le pasó a Hawaii“. La presencia de Martin, quien ya es un veterano de estos escenarios, sirvió como el puente perfecto entre la vieja y la nueva escuela del movimiento latino.

A la lista de estrellas se sumaron figuras como Cardi B, quien acompañó al puertorriqueño en el himno “I Like It“, reafirmando la conexión cultural entre el Bronx y la isla.

Además, el escenario se llenó de “latinos universales” durante “Yo perreo sola“, con apariciones especiales que incluyeron a Karol G y Pedro Pascal, quienes se unieron a la coreografía en un tributo a la diversidad.

Con una escenografía que rindió homenaje al Viejo San Juan y una lista de invitados que mezcló el mainstream global con la esencia del reggaetón, Bad Bunny no solo dio un concierto, consolidó el dominio del español en la cultura pop frente a una audiencia estimada de más de 100 millones de personas.

