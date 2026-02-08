Bad Bunny en el Super Bowl 2026: un homenaje a Puerto Rico en el medio tiempo que quedará en la historia

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX se convirtió en un momento histórico donde Bad Bunny rindió un homenaje profundo a Puerto Rico, su cultura y su identidad, frente a cientos de millones de espectadores en todo el mundo.

Desde los primeros instantes, la presentación transmitió significado y orgullo. En la pantalla apareció el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, antes de que comenzara el espectáculo, subrayando la conexión personal entre el artista y su legado cultural.

Como se predijo, la apertura del medio tiempo incluyó la icónica ‘Tití Me Preguntó’, llenando el estadio con ritmo y energía. El diseño del escenario fue más que un simple fondo: representó visualmente una casita puertorriqueña, rodeada de palmeras, cocos y escenas cotidianas como personas jugando dominó o practicando boxeo, símbolos claros de la vida en la isla caribeña.

Este despliegue, lleno de detalles culturales, reflejaba la intención de Bad Bunny de llevar su tierra natal al corazón del evento deportivo más visto del planeta.

Bad Bunny brilló durante su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl.

Crédito: AP Photo/Frank Franklin II.

Un viaje musical por sus mayores éxitos

Durante su presentación, Bad Bunny interpretó un repertorio que combinó clásicos y temas de su más reciente disco premiado. Tras abrir con ‘Tití Me Preguntó’, continuó con ‘Yo Perreo Sola’ y un fragmento de ‘Safaera’, uno de sus éxitos más celebrados.

En escena, además, surgieron rostros conocidos: celebridades como Cardi B, Karol G, la puertorriqueña Young Miko y Pedro Pascal fueron algunos de los que estuvieron presentes en torno a la casita, sumando presencia al momento.

Bad Bunny, vestido de blanco —un color cargado de simbolismo y pureza— continuó con fragmentos como ‘Party’ y ‘Voy a llevarte Pa PR’ , reafirmando el homenaje a su tierra.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Benito “se cayó de la casita” y rápidamente regresó al escenario para cantar ‘EoO’, una de las piezas de su nuevo álbum premiado ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

Dirigiéndose directamente al público, afirmó con convicción que estaba en el Super Bowl porque nunca dejó de creer en sí mismo, y exhortó a todos a no dejar de creer en sus propios sueños —un mensaje inspirador que trascendió lo musical.

Durante este interludio fue sorprendente ver una pareja casándose en pleno espectáculo, seguida por la aparición de Lady Gaga, vestida de azul cielo, quien cantó en versión salsa su tema ‘Die With a Smile‘, destacándose por su poderosa calidez vocal.

Bad Bunny y Lady Gaga durante el halftime del Super Bowl en Santa Clara, Calif.

Crédito: AP Photo/Lynne Sladky.

Cierre con mensaje de unión continental

Bad Bunny siguió con ‘Baile Inolvidable’, una de las piezas más significativas de su último disco, en el cual pronunció palabras como “canta sin miedo, ama sin miedo” mientras interpretaba “Nueva Yol” . Un momento emblemático se vivió cuando el artista fingio entregarse un Grammy y luego apareció en pantalla recibiéndolo —una alegoría simbólica de su propio camino.

El espectáculo continuó sorprendiéndonos con Ricky Martin subiendo al escenario para interpretar ‘Lo que le pasó a Hawaii’, con Bad Bunny seguido de la poderosa frase “Todos quieren ser latino”, sobre un poste que evocó —según algunos espectadores— la lucha con la electricidad en Puerto Rico.

Ricky Martin durante su presentación en el Super Bowl.

Crédito: AP Photo/Frank Franklin II.

El cierre del show estuvo marcado por energía y diversidad. Bad Bunny interpretó ‘Café con Ron’ , y pronunció el emblemático “God Bless America”, antes de enumerar varios países que componen las Américas, incluyendo Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia, Canadá, Puerto Rico y, por supuesto, Estados Unidos —un gesto de inclusión continental confirmando el alcance cultural del espectáculo.

La presentación concluyó con su canción “Debí Tirar Más Fotos”, dejando una impresión imborrable de ritmo, identidad y orgullo.

