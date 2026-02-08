Bad Bunny rumbo al Super Bowl LX: apoyos de artistas latinos y críticas conservadoras marcan la previa del show

La elección de Bad Bunny como artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no pasó desapercibida. Desde su anuncio, la participación del cantante puertorriqueño generó tantas muestras de respaldo por parte de figuras del entretenimiento como reacciones negativas de sectores conservadores en Estados Unidos.

Horas antes de su presentación, Katy Perry expresó públicamente su apoyo al artista a través de X. “Puedes hacerlo, @sanbenito. Recuérdale al mundo cómo es el ‘verdadero sueño americano’”, escribió la cantante, subrayando el peso simbólico de la actuación del puertorriqueño en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Al mensaje de Perry se sumó Shakira, quien recordó su colaboración previa con Bad Bunny durante el Super Bowl 2020. “Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote a ti, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió la artista colombiana en Instagram.

También Marco Antonio Solís manifestó su respaldo con un mensaje en el que destacó el poder de la música para abrir caminos y celebrar a la comunidad latina.

El productor Tainy compartió en sus historias de Instagram la frase “Hoy mi hermano hace historia”, mientras que Nicky Jam fue directo: “¡BAD BUNNY! Hoy nos toca aplaudirte a ti, rompe como siempre, estamos contigo papi”.

Lin-Manuel Miranda también se sumó con un comentario cargado de humor y orgullo cultural, asegurando que su “equipo” en el Super Bowl sería Puerto Rico durante el entretiempo. Jennifer López, quien acompañó a Bad Bunny en el show de 2020, le dedicó un mensaje emotivo en el que destacó su orgullo boricua y le deseó éxito en una noche que calificó como histórica.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

Reacciones negativas

Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas. Tras el anuncio de Bad Bunny como artista del medio tiempo, sectores conservadores criticaron la decisión, señalando que canta en español y recordando sus posturas críticas hacia Donald Trump, especialmente desde la respuesta del entonces presidente al huracán María en 2017.

La organización Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk, incluso promovió un espectáculo de medio tiempo alternativo, descrito como “típicamente estadounidense”, con el respaldo del vicepresidente Vance.

WATCH: Logan Paul's blunt answer when asked if he was excited for Bad Bunny's Super Bowl halftime show. pic.twitter.com/iag0IQgkkV — Fox News (@FoxNews) February 8, 2026

A esto se sumaron declaraciones de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que el ICE estaría “por todas partes”, aunque el director de seguridad de la NFL aclaró posteriormente que agentes de Inmigración y Aduanas no estarían presentes en el estadio.

El clima político intensificó la controversia, especialmente en un contexto en el que la administración Trump ha soportado su discurso contra inmigrantes y comunidades hispanohablantes.

En ese marco, figuras públicas como el luchador y youtuber Logan Paul expresaron su desinterés por el espectáculo, afirmando en una entrevista con FOX News que no estaba emocionado por verlo.

A pesar de la polarización, Bad Bunny reiteró que su objetivo es simple: que la gente se divierta. Mientras tanto, el respaldo masivo de artistas latinos refuerza la dimensión cultural de su presentación, que para muchos trasciende la música y se convierte en un gesto de representación en el escenario más grande del entretenimiento deportivo.

