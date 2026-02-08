¿Quiénes podría ser los posibles invitados de Bad Bunny en el Super Bowl?

Este domingo, Bad Bunny se convertirá en el primer artista en liderar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español. Aunque el puertorriqueño ha mantenido un gran hermetismo sobre los detalles de sus 13 minutos de actuación, los rumores sobre sus posibles invitados no han dejado de circular, apuntando a una celebración sin precedentes de la cultura latina.

De acuerdo con información de la revista Hola!, uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Shakira.

La colombiana, quien ya compartió escenario con Benito en 2020 durante el show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizo junto a Jennifer Lopez, celebró públicamente el anuncio del boricua, lo que muchos interpretan como el preludio de una “devolución de invitación” épica.

La lista de posibles colaboradores refleja las distintas etapas de la carrera de Bad Bunny. En el ámbito del reggaetón clásico, figuras como Arcángel y J Balvin encabezan las apuestas.

La reciente reconciliación de Bad Bunny con Balvin y su éxito conjunto “I Like It” (donde también podría aparecer Cardi B) los sitúa como candidatos ideales para encender el estadio esta noche.

Por otro lado, la representación mexicana parece estar garantizada. La colaboración “Un x100to” con Grupo Frontera fue uno de los hitos globales del último año, lo que hace muy probable la presencia de la agrupación tejana.

Asimismo, nombres como Peso Pluma y la cantautora Julieta Venegas han aparecido en las quinielas como representantes de la diversidad sonora que Bad Bunny suele defender.

“Tengo muchos invitados, van a ser mi familia y toda la comunidad latina“, declaró el cantante en una reciente rueda de prensa.

Con figuras adicionales como Karol G, Rosalía y el legendario Daddy Yankee en el radar de los fanáticos, lo único seguro es que Bad Bunny no estará solo para anotar el “touchdown” más importante de su carrera.

