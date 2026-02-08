Shakira y JLo recordaron su show en el Super Bowl junto a Bad Bunny

La nostalgia y el orgullo latino se apoderaron de las redes sociales este domingo. Mientras el mundo del deporte centra su mirada en el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, el ámbito musical celebra un círculo que se cierra: el regreso de Bad Bunny al escenario más grande del mundo, esta vez como líder absoluto.

Shakira y Jennifer Lopez, quienes encabezaron el icónico espectáculo de 2020 en el que un joven Benito Martínez hizo una aparición especial, no dejaron pasar la oportunidad para recordar aquel hito cultural.

La colombiana compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. “Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl de 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió junto a un video de su presentación.

Por su parte, JLo se sumó al festejo publicando varias fotografías inéditas de tras su show en el Super Bowl.

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, expresó la “Diva del Bronx”

Un legado que continúa

El show de 2020 es recordado como un punto de inflexión, siendo el primero en poner la cultura latina en el centro del escenario estadounidense.

En aquel entonces, Bad Bunny interpretó fragmentos de “I Like It” y “Callaíta“, sembrando la semilla de lo que hoy es una realidad: ser el primer artista latinoamericano en encabezar el evento en solitario.

Expertos de la industria señalan que este respaldo de JLo y Shakira no solo es un gesto de camaradería, sino una validación del impacto global de la música en español.

Con una audiencia estimada que supera los 120 millones de espectadores, Bad Bunny busca hoy superar el récord de visualizaciones que impusieron Shakira y JLo hace seis años.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes podría ser los posibles invitados de Bad Bunny en el Super Bowl?

· Newsom declara el domingo de Super Bowl como ‘Día de Bad Bunny’ en California

· ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?