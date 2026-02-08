¿Con qué canción empezará el show de Bad Bunny en el Super Bowl? Esto dice Polymarket

El nombre de Bad Bunny es tendencia global en las últimas horas, luego de que se confirmará que el artista puertorriqueño protagonizará un show en el Super Bowl, un hito sin precedentes para la música latina en el evento deportivo más visto de Estados Unidos. La expectativa es tal que incluso las plataformas de apuestas ya marcan posibles escenarios sobre cómo iniciará su presentación.

De acuerdo con datos de Polymarket, una plataforma de predicción basada en criptomonedas que permite a los usuarios apostar sobre eventos reales ?desde política y deportes hasta cultura pop?, la canción con mayor probabilidad de abrir el espectáculo sería “Baile inolvidable”, con un 96% de probabilidades. En el segundo lugar se ubican “DtMF” y “Tití Me Preguntó”, ambas con un 94 %, seguidas por “NuevaYol” con 91 %.

Más abajo en la lista aparecen otros éxitos del repertorio del “Conejo Malo”, como “Me porto bonito” (54 %) y “Callaita” (51 %), cifras que reflejan la división de opiniones entre los fanáticos sobre cuál sería el tema elegido para dar inicio al esperado show.

Presentación histórica

La presentación de Bad Bunny ha sido catalogada como histórica no solo por su impacto cultural, sino por lo que representa para la música latina en escenarios tradicionalmente dominados por artistas anglosajones.

El cantante puertorriqueño llega a este momento respaldado por una trayectoria marcada por récords, giras multitudinarias y reconocimientos internacionales, incluido el premio a Álbum del Año en los Grammy, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la industria musical actual.

En este contexto se suma un nuevo reconocimiento simbólico: recientemente, en California se declaró el 9 de febrero como el Día de Bad Bunny, un gesto que subraya su impacto cultural y social más allá de la música, especialmente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

Mientras se acerca la fecha del Super Bowl, la conversación en redes sociales y las apuestas continúan en ascenso. Lo único claro es que, sin importar la canción elegida para abrir el show, Bad Bunny ya hizo historia antes de subir al escenario.

