Operativo contra conducción bajo los efectos del alcohol por Super Bowl en el sur de California

Autoridades policiales anunciaron que está activo un operativo para detectar y retirar de los caminos a los conductores alcoholizados este domingo en el sur de California por las reuniones sociales con motivo del Super Bowl.

La Patrulla de Caminos de California (CHP), el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) intensificarán la presencia de oficiales para llevar a cabo paradas de tráfico a vehículos sospechosos de conducción bajo la influencia (DUI).

Para evitar un arresto o el riesgo de sufrir algún percance por conducir bajo los efectos del alcohol, las agencias policiales instaron a los fanáticos de la NFL a tener asegurado el transporte con un conductor sobrio con antelación.

La iniciativa denominada “Los fanáticos no permiten que los fanáticos conduzcan ebrios” tiene un aumento en el número de oficiales encargados de identificar a los conductores que presuntamente conducen bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos recetados.

Los funcionarios de las agencias policiales enfatizaron que los aficionados a la NFL no deben abusar de las bebidas embriagantes si piensan conducir de regreso a sus hogares.

“Este domingo de Super Bowl trae emoción, energía y visitantes de todo el país“, expresó el comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duryee.

“Nuestro objetivo es mantener la seguridad en las carreteras de California y haremos cumplir activamente las leyes contra la conducción peligrosa e imprudente. Al final, el veredicto ganador es quien llega sano y salvo a casa”, agregó.

El Super Bowl LX se juega este domingo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, en el Área de la Bahía.

Durante este domingo, los conductores pueden esperar ver una mayor presencia de vehículos policiales en un operativo que se extiende hasta la mañana de este lunes 9 de febrero.

Las autoridades policiales del sur de California advirtieron que mantendrán una política de “tolerancia cero” para las personas que sean sorprendidas conduciendo un vehículo con una concentración de alcohol en la sangre de 0.08 o superior.

Los funcionarios instaron a que los fanáticos que acudan a lugares públicos a observar el Super Bowl designen a un miembro que se comprometa a no tomar bebidas alcohólicas para que los conduzca de regreso a sus hogares.

Otra opción es utilizar un vehículo de viajes compartidos y asegurarse de tener actualizadas y listas alguna de las aplicaciones que ofrecen este servicio.

Para los demás residentes, se pide que si observan a algún conductor que se comporte de manera errática en el camino, se comunique al 911 para notificar la sospecha de DUI.

