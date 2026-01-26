Embarazada muere en accidente por presunto conductor ebrio en Anaheim

Una mujer de 24 años embarazada falleció y varias personas sufrieron lesiones por un accidente automovilístico este domingo en Anaheim, que involucró a un hombre que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

El Departamento de Policía de Anaheim (APD) informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 12:09 a.m. de este domingo, cuando el conductor de un Lexus gris no respetó una luz roja de semáforo y se impactó contra un Toyota Camry blanco.

Las autoridades dijeron que la colisión ocurrió en Anaheim Boulevard, cerca de la rampa de acceso a la Autopista 91.

En el asiento delantero del pasajero del Toyota Camry viajaba una mujer de 24 años embarazada, quien murió en el lugar del accidente, confirmó la policía de Anaheim. El nombre de la víctima no se ha proporcionado de forma pública.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del Toyota y dos personas que viajaban como pasajeros en el Lexus fueron trasladados a un hospital con lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

El APD mencionó que el hombre que estaba al volante del Lexus, identificado como Daniel Ramos, de 24 años, fue arrestado y fichado bajo sospecha de delito grave por conducir bajo los efectos del alcohol y homicidio vehicular.

Ramos fue evaluado por los oficiales de la policía en el lugar del percance y posteriormente fue esposado y trasladado en una patrulla.

“Debido a que la víctima estaba embarazada, se podrían considerar cargos adicionales en espera del resultado de la investigación“, agregaron los funcionarios del Departamento de Policía de Anaheim.

Las autoridades mantienen en curso la investigación del accidente automovilístico.

