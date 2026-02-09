Captan a Luis Fonsi llorando durante el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Ayer por la noche, un domingo 8 de febrero, la comunidad latina que vive en Estados Unidos se vio y se sintió representada a nivel mundial dentro del “territorio americano”, durante el show del medio tiempo del Super Bowl XL.

Tuvo que ser Bad Bunny quien le recordase al mundo dos verdades universales. La primera es que América está constituida por todos los países que integran al continente entero, que va desde Suramérica, pasa por Centroamérica y concluye en Norteamérica.

La segunda es que, en efecto, el único sentimiento más poderoso que el odio es el amor. Todo esto y más expuso Benito Antonio Martínez Ocasio durante su presentación del show del medio tiempo, en el Super Bowl XL. Sin olvidar, en ningún momento, que fue Puerto Rico la isla que lo vio nacer y que han sido las luchas y los padecimientos de su tierra los que lo alimentaron de chiquito y lo llevaron a gritarlo todo anoche en San Francisco.

Risas, lágrimas y orgullo

La alegría y el orgullo que vimos representados en las estrellas latinas invitadas a la casita: Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal, entre otros. Fue representativa de la que muchos latinos vivimos anoche viendo desde casa o desde el estadio el show de Benito.

El orgullo de Ricky Martin al cantar junto a su compatriota, las lágrimas de Luis Fonsi… Todos nos vimos representados.

No se trata de si te gusta o no la música de Benito o la voz del intérprete de “NUEVAYoL”. Esto es sobre reconocer que todo lo que no te gusta del boricua es mínimo en comparación con la conciencia social que tiene de su entorno, de Puerto Rico, de Latinoamérica y de su comunidad, la cual ha sabido respaldar su carrera musical.

Hay muchas cosas que, como hispanos, podrán hacernos sentir vergüenza de nuestro origen. Y mucho de eso tiene que ver con los entornos de violencia bajo los que crecimos y que se volvieron “la marca” internacional de nuestros países. Pero somos mucho más que eso; somos un pueblo que camina, que respira, que lucha y busca obtener un lugar digno en el mundo.

Somos un pueblo que ha sabido ayudar a construir la grandeza que hoy también representa Estados Unidos para el mundo, porque como ciudadanos y residentes hemos sabido integrarnos al entorno y hemos podido regresarle con agradecimiento, trabajo e impuestos lo que nos ha permitido construir un mejor presente y un mejor futuro para los nuestros. Incluso como indocumentados. Lo único que pedimos es respeto y que no se nos arrebaten ni la dignidad ni los derechos.

