Sheinbaum califica de “muy interesante” la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “muy interesante” el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, al destacar su mensaje de “unión” en América, en contraste con las críticas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Muy interesante, ¿No? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La opinión de la gobernante mexicana contrasta con la de Trump, quien aseguró que el show fue “uno de los peores de la historia” y lo describió como “una horrible elección”; además de señalar que “nadie” entendía una palabra de lo que cantó Bad Bunny y que “el baile es repugnante”.

El espectáculo del artista, uno de los más influyentes de la música latina contemporánea, generó debate público por su contenido simbólico y su interpretación en español ante una audiencia global.

Para Sheinbaum, el mensaje transmitido destacó valores de convivencia frente a posturas radicales.

“Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor“, añadió, citando el mensaje del puertorriqueño casi al final de su presentación de 13 minutos.

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Crédito: Charlie Riedel | AP

Las críticas de Trump elevaron la controversia generada en torno al mayor evento deportivo de EE.UU., que algunos sectores interpretaron como una celebración de la cultura latina y otros como un gesto divisivo en el contexto político actual.

La actuación del artista boricua incluyó referencias simbólicas a la herencia latina en EE.UU. y mensajes proyectados durante el espectáculo, en el que se subrayó que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Pérez Ocasio, ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a EE.UU. para evitar redadas en sus espestáculos.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. EFE

