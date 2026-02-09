Hailey Bieber le demostró su apoyo a Kendall Jenner durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl 2026 no solo fue el escenario de una batalla épica entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también el epicentro de momentos virales entre las celebridades más influyentes del mundo. Uno de los gestos más comentados en redes sociales fue el evidente apoyo de Hailey Bieber hacia su mejor amiga, Kendall Jenner, durante el esperado show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny.

La expectativa sobre la presencia de Kendall era alta, dado su pasado sentimental con el “Conejo Malo”. Sin embargo, la mayor de las Jenner no estuvo sola. Desde un palco privado, Hailey Bieber se convirtió en su principal confidente.

Las cámaras captaron a ambas modelos tomadas de la mano y compartiendo sonrisas de complicidad mientras el puertorriqueño interpretaba éxitos de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, cuyas letras, según fans, contienen referencias a su relación con la modelo.

Hailey, quien lució un llamativo abrigo blanco de peluche, mantuvo una actitud protectora y animada en todo momento, bailando junto a Kendall para relajar el ambiente. Acompañadas por Justin Bieber y Kim Kardashian, las amigas demostraron que su vínculo es inquebrantable ante el escrutinio público.

El gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de sororidad. Mientras Bad Bunny deslumbraba con una puesta en escena inolvidable, la imagen de Hailey sosteniendo la mano de Kendall reafirmó que, más allá de las pasadas historias de amor, la amistad prevalece en el palco VIP de la NFL.

La noche cerró con ambas celebridades disfrutando de la fiesta, consolidando al Super Bowl LX como el evento donde la moda, el espectáculo y los lazos personales se robaron el protagonismo.

