El mensaje de Lady Gaga a Bad Bunny tras el Super Bowl: “Fue un honor”

El Super Bowl LX no solo dejó huella en la historia del deporte, sino que consolidó a Bad Bunny como un ícono cultural global. Tras protagonizar el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia, las reacciones no se han hecho esperar, siendo el emotivo mensaje de Lady Gaga uno de los más destacados en las últimas horas.

La “Mother Monster”, quien fue una de las invitadas sorpresa más aclamadas de la noche, utilizó sus redes sociales para expresar su profunda gratitud y admiración hacia el “Conejo Malo”.

Junto a un video donde se les ve derrochando química y ritmo al son de “Baile inolvidable”, Gaga calificó la experiencia como un momento trascendental en su carrera.

“Gracias Benito por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrada de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo y tu hermoso corazón y música“, escribió la cantante.

Un puente entre culturas

La participación de Lady Gaga no fue una colaboración cualquiera. La intérprete sorprendió al mundo al unirse a la fiesta latina con una versión en salsa de su éxito “Die With A Smile”, demostrando una versatilidad que fue aplaudida por figuras como Olga Tañón, Ricky Martin y Natalia Jiménez.

Para Gaga, este show fue más que música; fue un mensaje de unión para el continente americano. La artista ya había manifestado previamente su respeto por el boricua, destacando su valentía al liderar con la verdad y defender sus raíces.

Con esta presentación, Bad Bunny no solo elevó el orgullo latino al escenario más grande del mundo, sino quereafirmó que el idioma del talento no tiene fronteras.

