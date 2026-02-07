En medio de su caso contra Universal Music, Nodal se quedó sin abogados

El panorama jurídico de Christian Nodal dio un giro inesperado. En medio del complejo proceso legal que el cantante de regional mexicano sostiene contra su antigua casa discográfica, Universal Music, se reveló que su equipo de abogados renunció formalmente a representarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el programa Ventaneando, donde se presentaron documentos legales que confirman la salida de los juristas Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra.

Según el documento citado, los abogados notificaron: “Nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian Jesús González Nodal”.

¿Estrategia o crisis interna?

Lo que más ha llamado la atención de este movimiento es que la renuncia es selectiva. Aunque los abogados ya no defenderán directamente al intérprete de “Adiós Amor”, el documento especifica que seguirán representando legalmente a sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jesús Jaime González.

Esta distinción ha desatado diversas teorías entre expertos legales. Algunos sugieren que se trataría de una estrategia procesal diseñada para dividir los expedientes y evitar conflictos de interés, o incluso para ganar tiempo y aplazar las próximas audiencias. No obstante, otros analistas no descartan una posible ruptura en la confianza entre el cantante y su equipo técnico.

Un proceso que sigue activo

El conflicto se remonta a acusaciones de presunta falsificación de firmas y uso de documentos falsos relacionados con la titularidad de los derechos de autor de varias obras.

Aunque en noviembre pasado Nodal celebró que una jueza decidió no vincularlo a proceso, la FGR aclaró posteriormente que el caso no está cerrado y que la investigación continúa activa.

Por ahora, Nodal se encuentra sin representación oficial ante la Fiscalía y deberá designar un nuevo equipo legal a la brevedad para evitar quedar en estado de indefensión. Mientras tanto, el artista continúa con sus compromisos profesionales, manteniendo un hermetismo absoluto sobre quién asumirá las riendas de su defensa en este 2026.

