Christian Nodal pidió a sus fans ignorar rumores sobre su vida

En medio de una constante marea de especulaciones que rodean su carrera y su entorno personal, Christian Nodal decidió alzar la voz para hacer una petición especial a su base de seguidores.

A través de su canal de difusión, el intérprete de “Botella tras botella” pidió a sus fans detener las confrontaciones digitales y hacer caso omiso a las noticias falsas.

“Vivo profundamente agradecido con todo lo que hacen por mí, ustedes saben que los amo con todo mi corazón”, expresó el cantante de 27 años en un audio.

Sin embargo, el mensaje principal fue claro: “Todo lo gacho, lo feo, lo negativo, los chismes… ignórenlo. Por favor, ya ni se peleen, ni me defiendan ni nada. Cuando vean cualquier estupidez, ignórenla”.

Un respiro ante la polémica

Esta declaración surge en un momento complejo para el artista. Recientemente, han circulado reportes sobre una supuesta venta baja de boletos para su próxima presentación en Chile, además de los persistentes rumores sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y conjeturas de una presunta cercanía con una violinista de su banda, Esmeralda Camacho.

Nodal reconoció que ver cómo se inventan historias sobre su persona puede ser “difícil”, pero aseguró que ni su corazón ni su visión están puestos en esos conflictos. El artista instó a su público a enfocarse en “disfrutar la buena música y darle para adelante”.

Para reafirmar que su prioridad es su carrera profesional, Nodal también compartió imágenes junto a su padre, Jaime González, trabajando en la selección de temas para su próximo álbum, prometiendo a sus seguidores que pronto podrán escuchar nuevas “joyas musicales”.

