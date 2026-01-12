¿Cómo celebró Christian Nodal su cumpleaños 27?

Christian Nodal, una de las figuras más influyentes de la música mexicana actual, celebró este domingo 11 de enero su cumpleaños número 27.

De acuerdo con la revista Hola!, el festejo, que destacó por su originalidad y ambiente familiar, tuvo lugar en la localidad de Tayahua, Zacatecas, tierra de la dinastía Aguilar, donde el cantante fue agasajado en una celebración con una temática inspirada en el mundo de los piratas.

La decoración del evento transportó a los asistentes a una aventura en alta mar. El recinto estuvo ambientado con calaveras, cofres cargados de joyas simbólicas, mapas antiguos y carteles de “Se busca” con el rostro de Nodal.

Un detalle que captó la atención de los invitados fue la recompensa de “27 millones” ofrecida en dichos carteles, una referencia directa a su nueva edad y a su espíritu “forajido”.

Noche de sabor y tradición

La gastronomía de la noche reflejó las raíces mexicanas del cumpleañero. Bajo la supervisión de su suegro, Pepe Aguilar, se sirvió un banquete de carne asada al carbón, acompañado de quesadillas, frijoles y verduras asadas.

Para brindar, los invitados portaron “cantaritos” personalizados para disfrutar de shots de tequila, mientras el mariachi ponía el toque musical indispensable.

El momento cumbre de la noche ocurrió cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar tomaron el micrófono para deleitar a los presentes con un dueto.

La velada también contó con la presencia de amigos cercanos, como el influencer Kunno, quien compartió imágenes de la decoración a media luz y del pastel de cuatro pisos que cerró con broche de oro la celebración.

