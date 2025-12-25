Ángela Aguilar y Christian Nodal reparten juguetes por Navidad en México

La familia Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar, aprovechó la llegada de la Navidad para llevar a cabo su tradicional entrega de regalos a una gran cantidad de niños, tal y como quedó evidenciado en una serie de fotos y videos difundidos en las redes sociales.

En las imágenes se aprecia que en la caravana no solo estuvo el intérprete de ‘Miedo’, sino también Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes salieron a las calles de la localidad de Tayahua, en Zacatecas, para llevar alegría a sus habitantes.

En los materiales en cuestión se ve a la pareja disfrutando de la compañía de los pobladores, a quienes no solo alegraron con obsequios, sino que también con algunas selfies y autógrafos.

Además de Christian y Ángela, en la entrega de obsequios también estuvieron Aneliz y Leonardo, dos de los hijos del gran Pepe Aguilar.

La entrega de regalos se llevó a cabo a bordo de un par de camionetas tipo pick up. A Nodal se le vio en una camioneta azul en compañía de su suegro, de Leonardo y de otros miembros varones de la dinastía Aguilar, mientras que Ángela y las mujeres de la familia hicieron la entrega a bordo de una pick up negra.

La acción de los Aguilar no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes los elogiaron por mantener viva la tradición que tanto a caracterizado a la dinastía con el pasar de las generaciones.

“Todos los años lo hacen que bueno que Cris se unió a esta tradición de la familia Aguilar 🥰🥰”, “Que linda tradición todos los años sales a repartir amor y alegría a los niños 🥰🥰”, “Que bonita la unión familiar Aguilar y que comportan con la gente de su pueblo. Dios los bendiga”, “Que hermoso gesto el que realizan año con año , que Dios se los multiplique 😍”, se lee en algunos mensajes que han recibido los Aguilar en las redes sociales.

Aunque los Aguilar suelen realizar esta dinámica con motivo del Día de Reyes, en esta ocasión optaron por adelantarla unos días y la realizaron en pleno 24 de diciembre, con lo que le cambiaron la Navidad a decenas de niños de Zacatecas, una localidad que es muy especial para Pepe Aguilar y los suyos.

