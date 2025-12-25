Los escándalos más sonados del año 2025, que nadie podrá olvidar

El año 2025 aportó mucho contenido para el mundo del entretenimiento a nivel mundial. Tuvimos infidelidades, traiciones, demandas y un sinfín de drama que, sin lugar a dudas, también dará de qué hablar en el año 2026.

La prensa especializada ni siquiera tuvo que investigar demasiado porque las mismas celebridades convirtieron su vida privada en un tema público, dándoles a sus seguidores mucho material sobre el cual opinar a lo largo del año que está a punto de terminar. Pero sin más preámbulo, vamos a empezar con los casos más sonados que le dieron al mundo del espectáculo mucho contenido.

Cazzu y Christian Nodal

Este año, más allá de la supuesta traición de Nodal a Cazzu, los medios de comunicación y la prensa en general estallaron cuando Cazzu dio a entender que el apoyo económico que recibía del cantante no era suficiente.

Christian Nodal y Cazzu podrían verse las caras muy pronto en un juicio. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

La declaración de la argentina polarizó aún más al público, ya que muchos consideran que Nodal tiene suficiente dinero como para mantener a su única hija, sin necesidad de cuestionar el monto que Cazzu pudiese estipular. Mientras que otros aseguraron que Cazzu solo buscaba aprovecharse del esposo de Ángela Aguilar, destacando que la argentina también trabaja, razón por la cual no habría necesidad de que Nodal aportase grandes cantidades económicas.

El tema desató a la crítica y esto suscitó que muchos expertos asegurasen que el monto que a Nodal le tocaría aportar como parte de la manutención no se rige por la opinión pública, sino por los ingresos del artista. De ahí se saca un estimado correspondiente a sus ganancias para darle lo que se considere justo para la menor

Cómo olvidar el caso de Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón recibió su primera nominación al Óscar en el año 2025 por su papel en la cinta “Emilia Pérez”, en la categoría de Mejor Actriz. La cinta por sí misma dividió opiniones. Parte de la crítica la amó, mientras que muchos otros simplemente no la consideraban lo suficientemente buena como para merecer dicho reconocimiento.

Karla Sofía Gascón no asistirá a los Goya por polémicos tweets pasados. / Foto de AP. Crédito: Jordan Strauss | AP

La actriz española que le dio vida a Emilia Pérez en dicha producción fue duramente condenada por el público, luego de que una serie de comentarios desafortunados que ella misma realizó en sus redes sociales fueron retomados. Estos incluyen comentarios con carga racial sobre la comunidad afroaméricana, los inmigrantes y el Islam.

Blake Lively y Justin Baldoni

“It Ends with Us” fue una película que el público esperaba ver con ansias en el cine. Sin embargo, la manera en la que se promocionó la misma generó cierta confusión. En un principio, muchos esperaban que la cinta fuese una especie de comedia romántica”, cuando en realidad es mucho más un drama.

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni está lejos de terminar. / Foto de AP / Evan Agostini/Invision. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Desconcierto Una vez presentado el filme, se generó la controversia porque se supo que el director y protagonista del proyecto, Justin Baldoni, tenía una idea concisa sobre la película como tal, la cual chocaba con la de Lively. Pero las diferencias entre ellos superaron cualquier malentendido en cuestión de mandos, ya que lo que inició como diferencias laborales escaló a acusaciones públicas de acoso laboral e incluso sexual.

Este caso trascenderá al año 2026, cuando posiblemente Baldoni y Blake se vean las caras en los juzgados.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el rechazo del presidente de los Estados Unidos

Este año se anunció que Bad Bunny sería el primer artista latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El boricua fue presentado como “el primer artista latino en solitario en encabezar” el show del medio tiempo.

En medio de su gira, Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl. / Foto de AP / Alejandro Granadillo. Crédito: Alejandro Granadillo | AP

Para la comunidad latina, en general, esto representó un logro, un reconocimiento. Y es que el cantante también ha estelarizado una de las residencias más exitosas y trascendentales de la industria por muchas razones, y una de las más importantes, hacerla en su país, llevando trabajo, alegría y dignidad a Puerto Rico.

Lamentablemente, esta celebración obtuvo un rechazo masivo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario expuso que él ni siquiera sabe quién es Bad Bunny y desaprobó por completo la elección del mismo para dicho evento. Criticó además a la NFL por nombrar a un artista que para él no representaba bien al país, según reportes de CNN y Telemundo.

La señal del auxilio de Alicia Villarreal

Durante un concierto, allá por febrero del presente año, la cantante mexicana realizó una señal de auxilio, la cual se viralizó en las redes sociales. La situación escaló a tal punto que se abrió una investigación legal y, por consiguiente, se tomaron medidas de protección y una atención mediática constante.

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

El pleito derivó en el divorcio de la famosa pareja, pero la investigación sobre Cruz Martínez aún sigue en desarrollo.

¡El Miss Universo en Tailandia y una corona manchada de escándalo!

El Miss Universo del año 2025 se ha convertido en un tema sumamente sombrío. La ganadora de este año, Miss México, porta una corona que para muchos está manchada por la controversia. Fátima Bosch se coronó con la Miss Universo del presente año, pero al día de hoy hay muchos que la rechazan como tal.

El escándalo abrazó a esta corona desde que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, la señaló públicamente por no seguir las indicaciones del certamen, a lo que ella, educadamente, respondió que sí lo estaba haciendo.

Miss Mexico, Fatima Bosch, se convirtió en Miss Universe el 21 de noviembre de 2025. / Foto de Sakchai Lalit. / AP. Crédito: Sakchai Lalit | AP

La situación trascendió a insultados inesperados y una petición por parte de Nawat para que el equipo de seguridad del hotel sacara a la mexicana del recinto. Ella decidió salir por su propio pie, exponiendo públicamente el maltrato y alzando su voz en contra de dicho funcionario.

Los días pasaron y desplantes iban y venían por parte de Nawat hacia Bosch, quien terminó siendo coronada como la ganadora en medio de aplausos y abucheos por parte del público, ya que muchos creían que la ganadora en concreto se encontraba entre Miss Filipinas o Miss Costa de Marfil.

El empresario Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo. / Foto de AP. Crédito: AP

Previo a la ceremonia final, dos jueces del certamen habían renunciado en medio de acusaciones de que el concurso estaba amañado en favor de Fátima Bosch.

Al día de hoy, existe una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. La Fiscalía General de la República Mexicana lo ha declarado prófugo de la justicia.

