Yolanda Andrade lanza nostálgico mensaje: “Quizá esta sea mi última Navidad” 

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien enfrenta graves problemas de salud, aprovechó la Navidad para compartir con sus seguidores un video con el que quiso poner fin a las especulaciones que la han perseguido en las últimas semanas, luego de que se llegara a decir que la tenían secuestrada.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, la inseparable compañera de Montserrat Oliver, compartió con sus seguidores que pasó la Nochebuena y la Navidad rodeada del cariño de sus familiares más cercanos, al haber quienes viajaron desde el extranjero para pasar estos días en familia.

“Ustedes saben que yo no soy una persona que festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos. Mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia. Gracias por organizar esta cena familiar, a mi cuñado Sergio y a mi hermana Marile, con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán mis bendiciones siempre. Los quiero mucho, bebés”, dijo Yolanda al inicio de su video.

Tras ese primer mensaje, Marile y Sergio tomaron el control del video y negaron, de forma categórica, los rumores que han perseguido a Yolanda Andrade en las últimas semanas.

“Aquí estamos, juntos, felices, disfrutando como familia. Y, la verdad, es que les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen. Estamos disfrutando la vida de mi hermana y estamos, de verdad, muy felices de vivir estos momentos. Como dice Joe, creo que nunca habíamos estados tan unidos y tan felices en una Navidad porque ella es súper Grinch”, dijo Marile en un fragmento del video.

A pesar de sus palabras, las cuales sirvieron para desmentir los rumores que han perseguido a su hermana, ese no fue un impedimento para que la presentadora reconociera que esta pudiera ser su última Navidad..

“Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad. Besos mi querido Culiacán y mi público conocedor que no se les olvide que los amo. Quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide, nunca jamás, que los amo”, concluyó Yolanda en su video que de inmediato se llenó de corazones rojos y de palabras de apoyo por parte de sus fieles seguidores, quienes lamentan el complicado momento de salud por el que atraviesa..

