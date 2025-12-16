Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital

A solo unas semanas de su emotivo regreso al programa “Montse & Joe”, se dio a conocer que la conductora Yolanda Andrade habría sido internada de emergencia como resultado de complicaciones derivadas de su padecimiento de esclerosis múltiple, una afección autoinmunitaria que compromete el cerebro y la médula espinal.

La noticia fue revelada por el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, quien además de lamentar la situación, aclaró que hasta el momento no se dispone de información sobre la gravedad de su estado de salud.

“Lamentablemente en ‘De Primera Mano’ les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada, hasta donde sabemos, ya tiene un par de días y fue una recaída de su enfermedad“, declaró el comunicador durante la más reciente transmisión de su programa.

En nombre de sus compañeros conductores y el resto del equipo de la producción, Gustavo Adolfo Infante le envió sus mejores deseos de pronta recuperación a la presentadora nacida en Culiacán, Sinaloa.

“No sabemos si está grave o no está grave, pero es lo que sabemos, es lo que ha llegado hasta nuestra redacción… esperemos que esté bien Yolanda, que la libre y que salga adelante“, añadió el famoso.

Fue a principios de este 2025 que el productor Enrique Gou reveló el padecimiento que azotó a la mexicana y que motivó el deterioro de su salud: “Con Yolanda hablé hace dos semanas, cuando se iba a ir a la Clínica Mayo, que le habían detectado creo que esclerosis y se iba a eso”, señaló.

Tras esta revelación, la propia Yolanda Andrade decidió salir a confirmar la noticia y disipar las dudas: “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera“.

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, la famosa se ha mostrado agradecida con el público y las muestras de cariño a lo largo de estos meses: “Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones; créanme que es energía la que he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias“, detalló en su momento.

Seguir leyendo:

• Yolanda Andrade reaparece en tv y entre lágrimas habla de su enfermedad: “No me reconozco”

• “No quiero mentir”, dice Yolanda Andrade sobre su relación con Verónica Castro

• Entre lágrimas y aplausos, así fue el regreso de Yolanda Andrade al programa ‘Montse & Joe’