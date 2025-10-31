Yolanda Andrade reaparece en tv y entre lágrimas habla de su enfermedad: “No me reconozco”

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien en diciembre celebrará su llegada a los 54 años, reapareció en televisión en compañía de Montserrat Oliver, luego de que se ausentara por varios meses debido a la enfermedad degenerativa e incurable que padece.

En su reaparición en el programa ‘Montse & Joe’, Yolanda Andrade no pudo evitar quebrarse en llanto al hablar de lo mal que la está pasando en el plano personal, al asegurar que no reconoce a la persona que hoy es.

“No te reconoces porque mi voz, cómo hablo, que siento que yo no lo había escuchado. Cuando me oigo digo: ‘No soy yo’. Cuando veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me cansó”, soltó la también actriz en presencia de Lucía Méndez y de Juan José Origel, quienes estuvieron como invitados.

A pesar de que admitió que cayó en una depresión profunda a causa de su diagnóstico, la presentadora continúa luchando en espera de poder salir adelante.

“Yo tengo fe, agradezco a la gente que ora por mí y es algo mágico. Esto que tengo es una enfermedad que ya he platicado con otras personas que la tienen y eso me hace sentir comprendida. Es como el AA, el estar en una terapia de grupo”, se sinceró sobre el momento que vive.

Yolanda concluyó su testimonio asegurando que pese a todo lo que le ha pasado se mantiene positiva y con ganas de luchar.

“Le echo ganas, pero créanme que una persona enferma obviamente le echa ganas, pero el cuerpo no responde. Mi mente está al tiro y eso es lo que te asusta más, porque dices: ‘No soy yo o qué pasa’. Tengan paciencia sus familiares porque a veces uno se fastidia y se pone grosero”, explicó en otro fragmento de su duro testimonio.

La inseparable compañera de Montserrat Oliver compartió hace unos meses que los médicos a cargo de su salud le dieron a conocer que le quedaban entre 3 y 5 años de vida, por lo que en una entrevista se dijo preparada para lo que la vida decida.

“El doctor me dijo de tres a cinco años, que dura mi enfermedad. No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he terapeado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos. Ya no le tengo miedo, ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla. Ahorita ya me siento cansada. Estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta. A veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más que pueda”, comentó ella en su momento.

