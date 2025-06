Montserrat Oliver celebra mejoría en la salud de Yolanda Andrade

Luego de varios meses alejada de los reflectores para enfocarse recuperar su salud, todo parece indicar que la conductora Yolanda Andrade se encuentra cada vez mejor gracias al tratamiento al que se sometió, así lo dejó saber su amiga y colega Montserrat Oliver en una entrevista reciente.

De acuerdo con la presentadora de “Montse & Joe”, ha sido gracias a su constante comunicación con la famosa que ha podido ser testigo de su mejoría con respecto al diagnóstico de aneurisma cerebral que recibió en el 2023.

“Sí, está mejorando, me mandó un video muy emotivo. Me dijo que le duele no estar presente, pero está conmigo de alma y corazón. Lo que más me alegra es verla recuperándose“, explicó al ser cuestionada sobre el posible regreso de Yolanda Andrade a la televisión.

Asimismo, explicó que si bien Andrade aún no está lista para retomar sus actividades a cámara, esto puede cambiar en un futuro cercano: “Yo mañana tengo grabación de Montse y Joe, y desafortunadamente, ella no podrá asistir. Esperamos que tal vez para la próxima pueda acompañarnos, porque ya la veo mejor”, complementó la también modelo.

Además de referirse a ella como una persona “fuerte” y “tranquila” aún en este momento de incertidumbre a causa de su salud, Montserrat Oliver se dijo orgullosa de la disciplina y entrega que ha mostrado durante su proceso de recuperación.

“La escucho tranquila, la escucho muy bien. Me da gusto porque ha sido difícil“, dijo la conductora de programas como “4 Elementos” y “Soltero Cotizado” para concluir la entrevista que concedió a los medios durante la fiesta de lanzamiento de su nuevo proyecto, una marca de joyería en pro del medio ambiente.

Oliver no es la única famosa que se ha pronunciado sobre los problemas de salud a los que Yolanda Andrade se ha enfrentado durante los últimos meses. Recordemos que la actriz y comediante Consuelo Duval informó que dentro de las mejorías que ha presentado recientemente destaca la recuperación del habla.

“Está más clara, está hablando mucho mejor“, informó a la prensa mexicana en su momento. “Se la llevaron a la playa para que esté tranquila, porque donde vive hay mucho ruido y eso la tenía muy incómoda; está hipersensible, siente y escucha todo, y eso le generaba malestar“.

