Montserrat Oliver reveló que una vez un hombre intentó drogarla para abusar de ella

La conductora mexicana Montserrat Oliver en el episodio más reciente de ‘Montse & Joe’, Montserrat Oliver compartió con la audiencia que una vez un hombre intentó drogarla mediante una bebida alcohólica para abusar sexualmente de ella.

Sin ofrecer detalles sobre cuándo o cómo ocurrieron las cosas, arremetió contra los hombres que se valen de esas prácticas para hacerle daño a las mujeres. “Queremos darles un lugar a las mujeres, respetamos a los hombres, son un complemento, pero esos pocos hombres que abusar y quieren tener a una mujer a base de echarle cosas en las bebidas, también no mam*n”, sentenció.

Inmediatamente, Yolanda Andrade reaccionó en respaldó al comentario de su colega diciendo que ella podía decirlo porque lo vivió: “A la Montse le pasó”.

Posteriormente, Montserrat confirmó y destacó que afortunadamente logró zafarse para que no le hicieran daño: “Sí, a mí me pasó y seguramente a ustedes también les ha pasado, pero no lo logró”.

Frente a sus invitadas, entre ellas Celia Lora, Andrade detalló que a ella afortunadamente no le ha ocurrido algo así, pero que de suceder se defendería. “A mí no me ha pasado porque mira, no estoy sola. Les mando un bazookazo”, dijo.

“¿Neta?, ¿Son tan poco hombres que le tienen que echar algo a la bebida a la mujer para que sea suya a la fuerza? Opino que deberían de cortarles el miembro, ponérselos en la boca, inmediatamente”, agregó a su comentario la compañera de Montserrat.

Por su parte, Oliver aplaudió a las mujeres que han decidido alzar su voz para denunciar y visibilizar esa clase de situaciones que pone en riesgo la integridad y la vida de muchas féminas.

“Yo lo que dice Celia opino lo mismo que ella, que dices, hay que decir, hay que quemar a la gente y luego no los quemamos por miedo […] pero ya empezaron con el Me Too, de perdida se empezó con algo, pero tenemos que ir buscando soluciones y apoyándonos nosotras”, dijo.

