Laura Pausini y la inesperada confesión que hizo con motivo de sus 30 años de carrera

El nombre de Laura Pausini es uno de los más aclamados dentro de la industria musical gracias a los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de sus 30 años de trayectoria artística. Sin embargo, aunque la italiana cuenta con tres décadas de experiencia, no todo ha sido miel sobre hojuelas y ha tenido que enfrentarse a difíciles episodios de los que recientemente se sinceró. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Para sorpresa de muchos, la intérprete de ‘En Cambio No’ ha librado batallas contra ella misma aún después de haberse consolidado como una gran exponente de la música.

“Desde siempre he sido una persona melancólica, lo que no significa pesimista, pero en los últimos años (…) temí que no me quedara nada nuevo por decir”, confesó en una reciente entrevista con EFE.

De acuerdo con Laura Pausini, su bloqueo artístico la hizo pensar que su “espíritu de luchadora” se había perdido; ninguna canción que llegaba a sus manos terminaba por hacerla sentirse segura de su talento. “Nada funcionaba. Pensaba que algo se había roto en mí o que ya no lograba identificarme con la música”, añadió.

Afortunadamente, esta crisis llegó a su fin cuando conoció a Jacomo Pesce, director artístico del que será su próximo disco. Al respecto, afirmó que por primera vez en mucho tiempo revivió las emociones que sintió la primera vez que escuchó “La soledad”, tema con el que un 27 de febrero de 1993 arrasó en el Festival de Sanremo.

“Sonó ‘Un buen inicio’ y la música me entusiasmó”, apuntó Laura Pausini. “A veces decir las cosas de manera simple es muy difícil sin sonar estúpido (…) Me hace sentir cómoda e incómoda a la vez porque respeta mi pasado, pero lo trae a lo contemporáneo y me hace cantar y respirar de otra manera”, precisó.

Para finalizar, la italiana destapó que esta difícil etapa la hizo replantearse la forma de ver la vida. “Antes programaba mucho mi vida pero llegó un momento en que me dio miedo no tener miedo, el conocer demasiado, que es muy parecido a estar muerto”, apuntó.

