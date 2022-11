Laura Pausini es criticada por publicar foto con Yalitza Aparicio usando filtro que solo la favorece a ella

Laura Pausini recibió fuertes críticas tras publicar una fotografía junto a Yalitza Aparicio en la que utilizó un filtro que, de acuerdo con los usuarios de las redes sociales, únicamente le favorecía a ella.

Yalitza Aparicio anotó otro éxito a su carrera el pasado 17 de noviembre durante la entrega de los Latin Grammy 2022, ceremonia que se realizó en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, Nevada, en donde la mexicana llegó luciendo un sofisticado conjunto de dos piezas color plata con el que presentó el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera que ganó Christian Nodal.

Por su parte, Laura Pausini fue una de las presentadoras al lado de Thalía y Luis Fonsi, pero lo que se convirtió en tema de conversación dentro de las redes sociales fue una fotografía que compartió la cantante italiana.

La controversia se generó en las historias del perfil oficial de Laura Pausini en Instagram con la publicación de una fotografía en la que apareció posando junto a la nominada al Oscar como Mejor Actriz, pues de acuerdo con los internautas habría utilizado un filtro poco favorecedor para la mexicana.

Pese a que la imagen únicamente permaneció 24 horas, ya ha sido retomada por otras redes sociales en las que los comentarios negativos no se han hecho esperar y en especial aquellos que van dirigidos a la intérprete de exitosos temas como “Víveme” y “En cambio no”.

Y es que al parecer la cantante únicamente se enfocó en favorecer su rostro haciéndolo ver más claro, mientras que a Yalitza la oscureció y fue captada haciendo una pose poco atractiva.

Porque en la pasa edición de los #Grammy ”,@LauraPausini aprovechó para tomarse una foto con Yalitza Aparicio y la subió a sus historias, la cuestión es que varios usuarios acusaron a la cantante por utilizar solo filtro en ella y no en la actriz de “Roma”. pic.twitter.com/DbwWcwtqbb — Por qué es tendencia? (@Sontendenciahoy) November 19, 2022

Asimismo, se destacó que Laura Pausini también compartió fotografías junto a famosos como Karol G, Rosalía, Sebastian Yatra y John Legend, entre otros, pero en ninguna de ellas utilizó algún filtro especial. View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Fan Account (@laurapausiniclub)

Pese a la controversia generada, Yalitza Aparicio no tuvo problema en retomar la misma imagen en sus historias agregando emojis en forma de corazón, con lo que demostró su absoluta aprobación.

