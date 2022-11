Yalitza Aparicio reconoce que ha tomado terapia para lidiar con el éxito y superar las críticas que recibe

Yalitza Aparicio ha tenido que enfrentar las críticas debido a la fama que alcanzó tras su nominación al Oscar como Mejor Actriz por su participación en la película “Roma”, por lo que recientemente confesó que ha tenido que recurrir a las terapias psicológicas para poder lidiar con el éxito.

La actriz oaxaqueña sigue acaparada los titulares por su trabajo como modelo representando a importantes firmas a nivel internacional, además de los nuevos proyectos que marcarán su regreso a la actuación entre los que se encuentra ‘Mujeres Asesinas’ que se estrenará el próximo 18 de noviembre por la plataforma ViX+.

Y fue precisamente durante la presentación de la serie en la que protagoniza el episodio ‘Rocío, La Insomne’, en donde confesó que fue gracias a las terapias psicológicas que ha logrado superar las críticas que ha recibido tras saltar a la fama y ser reconocida como una de las mexicanas más exitosas.

“Es parte de nuestro día a día, debería ser parte de todos. Hay muchas cosas en la sociedad que no puedes tratar tú solo, sobre todo para las personas que están frente de los reflectores y que hay tantas personas comentando sobre nuestra vida, es importante esta parte para que también puedas asimilarlo y entender cómo reaccionar ante todo lo que está pasando” explicó ante diversos medios de comunicación.

Afirmó que recomienda tomar este tipo de asesorías de la mano de un profesional para aprender que no siempre se puede tener el control sobre las cosas y situaciones externas.

“Una de las cosas importantes que he aprendido en este proceso es que no todo está en tus manos, no todo lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tus acciones y lo que tú quieres”, añadió.

Además, aseguró que la fama que sigue formando parte importante de su vida no ha hecho perder el piso, pues está consciente de que ha sido un esfuerzo de un gran equipo que la acompaña.

“Sigo teniendo los pies en la tierra aquí caminamos, simplemente es ir aprendiendo. Las cosas que se logran no son solas. En lo personal no he logrado esto sola, ha sido con un gran equipo, con el apoyo de muchas personas y de la familia”, puntualizó ante la cámara del programa ‘Hoy’.

