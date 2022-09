Yalitza Aparicio se hace su primer tatuaje tras cumplir las condiciones que le puso su mamá

Yalitza Aparicio regresó a su natal estado de Oaxaca, pero en esta ocasión no fue para presumir su riqueza cultural o gastronómica sino para hacerse su primer tatuaje, el cual mostró con orgullo y reveló por qué decidió hacerlo pese a que su mamá no estaba de acuerdo.

Luego de anunciar su participación en varios proyectos que marcan su regreso a la actuación entre los que se encuentran la película de terror ‘Presencias’, la serie ‘Los Espookys’ de HBO Max, así como ‘Mujeres Asesinas’ en ViX+, la nominada al Oscar como Mejor Actriz decidió hacer un espacio en sus actividades para viajar a San José del Pacífico, localidad ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca para iniciar una nueva aventura, y es que decidió que era el momento ideal para hacerse su primer tatuaje.

Así lo narró la modelo durante el capítulo más reciente de su canal de YouTube en el que compartió el momento exacto que la tatuaron por primera vez, además de revelar por qué decidió hacerlo.

“Hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones de trabajo no me he dado la oportunidad y me escapé para poderme hacer un tatuaje“, expresó.

Pero Yalitza no estuvo sola, ya que en esta ocasión la acompañó su mamá, la señora Margarita Martínez Merino, quien reveló que no estaba de acuerdo por lo que incluso le puso varias condiciones para poder hacerse un tatuaje.

“Nos dijo: cuando ya se gradúen, tengan trabajo, sean independientes, tengan su carro y su casa (lo pueden hacer). Yo dije: ‘Bienvenida ya me voy'”, señaló la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

Antes revelar qué figura había elegido, Yalitza sacó a relucir su sentido del humor revelando la razón por la que no podría tatuarse la cara de algún ex.

“La cara del ex… ¡No caben!” dijo entre risas.

Enseguida le explicaron un poco de las máquinas que se emplean para hacer un tatuaje y la actriz compartió que decidió plasmar en su piel un colibrí porque se identifica con este tipo de aves.

“Es un animal que siento que es libre, no puede estar encerrado ¡La libertad, sí soy! ¡Quiero un colibrí!”. Yalitza Aparicio

En el clip se aprecian algunas pruebas que hicieron para ver cómo quedaría el diseño atrás del hombro, pero finalmente decidió que fuera en la parte interna del brazo, para lo cual tardaron alrededor de dos horas.

Tras ver el resultado final, la también modelo de 28 años expresó que se encontraba muy feliz de haber logrado algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo, con lo que quedó satisfecha.

