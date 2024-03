“No he dejado de llorar tu partida”: Montserrat Oliver anuncia la pérdida de un ser querido

Con un emotivo mensaje y diversas fotografías publicadas desde su cuenta de Instagram, así fue como la conductora Montserrat Oliver decidió anunciar la pérdida de uno de sus seres más queridos con sus fanáticos. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

“¡Aprendí tanto de ti! Me enseñaste que pasara lo que pasara tu siempre tuviste la mejor actitud ante la vida”, empieza el mensaje con el que la presentadora rinde homenaje a Milla, su adorada amiga canina que vivió junto a ella durante 9 años.

“Verte siempre luchando y feliz (operación tras operación), me comprometías a no dejarme caer en momentos difíciles. Y el saber que SIEMPRE estabas conmigo para abrazarte y acompañarnos a todos lados. Siempre la mas CARIÑOSA, mi bebé hermosa, mi compañera fiel. No he dejado de llorar tu partida, pero sé que regresarás a mí y tú SIEMPRE PARA SIEMPRE estarás en mi corazón. Te amo por siempre y me haces demasiada falta. ¡Mi Milobich!”, expresó la famosa con respecto a la mascota que se convirtió en un integrante más de su familia.

Este emotivo mensaje no pasó desapercibido para su comunidad digital de 2.1 millones de usuarios, razón por la que la sección de comentarios se llenó con mensajes de cariño y apoyo provenientes no solo de sus fans, también de una que otra celebridad.

Tal fue el caso del galán de telenovelas Sebastián Rulli, quien le dedicó: “Lo lamento muchísimo, querida amiga. Qué dolor tan grande. Te mando mil besos y abrazo fuerte en el corazón”. Por su parte, su mejor amiga y compañera Yolanda Andrade escribió: “Eres la mejor mamá perruna del mundo, ya sabes que tienes otro angelito en el cielo muy agradecido de tanto amor”.

Entre la ola de cariño que sus fanáticos le hicieron llegar en redes sociales destacan mensajes como: “Te mando un fuerte abrazo, nadie está preparado para perder un amor tan puro como ese”, “Ay no, estos son dolores que no se le desean a nadie”, “Lo siento mucho, Montse. Te abrazo con el corazón” y “Tuvo a la mejor mamá humana del mundo”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

