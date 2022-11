Lucía Méndez confiesa que estuvo celosa de Montserrat Oliver debido a Pedro Torres

Recientemente, Lucía Méndez admitió que llegó a tener celos de Monserrat Oliver, pues pensaba que Pedro Torres, su ahora ex esposo, le era infiel con ella debido a que le daba preferencia en algunas de sus producciones.

Durante una entrevista para el programa ‘Vivalavi’, la famosa actriz confesó que, en su momento, creía que el productor y la presentadora tenían un romance a sus espaldas, pues reconoció que ella es muy hermosa.

“Yo creo que sí. Montserrat era muy guapa y yo pensé que había algo entre ellos, siendo mi marido. No me consta, ni me constó nunca pero sí sentí algo”, expresó.

A pesar de sus presentimientos, manifestó que la actriz y modelo le dejó muy en claro que no estaba saliendo con su en ese entonces esposo. Sin embargo, afirmó que sus celos se derivaron de la forma en cómo Oliver lucía en las producciones de Torres.

“Yo quiero mucho a Montserrat, ella me dijo: ‘Méndez, nunca, nunca tuve nada que ver con tu marido’. Quizá como la ponía en todos los comerciales, preciosa norteña, divina y yo pensé mal y no fue así, pero de que me puse celosa, sí me puse celosa”, dijo.

Recordemos que Lucía Méndez y el productor Pedro Torres estuvieron juntos desde 1988 hasta 1996. Fruto de ese matrimonio, nació el único hijo de la actriz, Pedro Antonio Torres Méndez, a finales de la década de los 80.

Actualmente, ambos tienen una buena relación, pues la actriz ha admitido en diversas ocasiones que su matrimonio con el productor culminó en buenos términos.

En tanto, su hijo, quien ahora tiene 34 años, decidió seguir los pasos de su padre e inclinarse por la producción de cortometrajes, videos musicales y campañas publicitarias. Su trabajo le ha permitido colaborar con diversos artistas como Julión Álvarez, Joe Montana, Juan Magán, incluida su madre.

