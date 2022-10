Lucía Méndez asegura que sí peleó con Madonna en algún momento

Hace años Lucía Méndez reveló que durante un concierto de Madonna, la famosa reina del pop se habría molestado con ella porque no se quiso poner de pie para bailar y ovacionarla, esto habría ocurrido en un concierto en Miami, donde pese a que Méndez ?quien se encontraba en las primeras filas del recinto- tenía un pie enyesado, Madonna le pidió que se levantara.

La estrella mexicana de telenovelas dijo que no se quiso poner de pie y que incluso personal del staff de la cantante de La isla bonita le solicitó personalmente que se levantara porque a Madonna le molestaba que su público no estuviera disfrutando su presentación y pasándola bien, además de que presumiblemente se iba a grabar el show de ese día, por lo que el público tendría que lucirse a cuadro.

Lucía Méndez sorprendió al público con la anécdota que muchos catalogaron como inverosímil e incluso dudaron de la veracidad de las declaraciones de la actriz y cantante mexicana. Ahora el tema vuelve a tocar luz en el reality show de Netflix, ‘Siempre Reinas’, después de que la intérprete de ‘Corazón de Piedra’, sostuviera aún que si había pasado.

El tema del pleito, se abordó en el reality show cuando el asesor creativo de Lucía le dijo que su pelea con Madonna otra vez estaba siendo tendencia nuevamente, esto debido a que varios internautas en redes sociales no tienen conocimiento de la historia y algunos de ellos no le creen y señalan que está mintiendo.

“¿Ya viste todo el relajo que tienen otra vez en redes sociales con el tema de Madonna?”, mencionó Daniel Shain, a lo que Méndez respondió: “Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió”.

Cabe destacar que en este mismo año se hizo viral un video que podría dar verdad a las confesiones de Lucia pues la cantante se quejó del público de la primera fila en dicho material.

“Había solo gente de la industria en las dos primeras filas. Me amargaron por completo. Se sentaron ahí con los brazos cruzados, malas miradas en sus caras, Me distraía y fue tan deprimente para mí tener dos filas de personas mirándome como si no se estuvieran divirtiendo. Había tres filas de idiotas y luego un espacio vacío”, decía molesta mientras retocaban su maquillaje.

Aunque aparentemente el video fue de un concierto en Los Ángeles, este muestra que a Madonna sí le molesta ver al público sin ganas, por lo que el concierto en Miami, al que fue Lucía Méndez, sí le pudo haber molestado el ver a una mujer que no se quería poner de pie a disfrutar del show.

Como era de esperarse, sus fans comenzaron a atar cabos, para saber si la historia del concierto era verdad, y es que Lucía aseguro que para ese entonces estuvo casada con el Cubano, como ella dice en la entrevista, Madonna tuvo dos giras que pasaron por Miami. Por el show que hizo mención Lucía, se pudo haber tratado del ‘Confessions Tour’, que fue realizado en una arena, donde Madonna pudo haber tenido una visión más clara del público de hasta adelante.

“Quizás sí ocurrió, no es tan descabellado lo que dice Lucía, aunque en la primera entrevista que dió sí lo exageró mucho más”, escribió un usuario en Youtube.

También te pueden interesar:

–Laura Zapata se le va a la yugular a Lucía Méndez por salir con un hombre 42 años menor que ella

–Lucía Méndez revela por qué empezó su pelea con Laura Zapata: ?Es el coraje que me tiene?

–VIDEO: Laura Zapata arremete contra Lucía Méndez y asegura que fue muy pesado trabajar con ella