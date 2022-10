Lucía Méndez revela por qué empezó su pelea con Laura Zapata: “Es el coraje que me tiene”

Las actrices mexicanas Laura Zapata y Lucía Méndez han dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas gracias al pleito que se han enfrascado luego de participar en un reality show para Netflix. Y ahora, ‘la diva de México’ decidió sincerarse sobre el detonante de su pelea mediática. ¡Aquí te contamos los detalles!

Todo comenzó tras las polémicas declaraciones que emitió la hermana de Thalía, donde aseguró que trabajar con Méndez fue todo un calvario por su actitud. No obstante, ahora fue turno de la intérprete de ‘Corazón de Piedra’ de dar su versión de los hechos.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Lucía Méndez reveló la verdadera razón que habría desatado la ira de la villana de telenovelas. “Dice que fue ‘insufrible’ trabajar conmigo, que yo tenia ‘muchos desplantes’, ‘ínfulas’ y realmente eso es mentira”, aseguró la famosa.

De acuerdo con la protagonista de melodramas como “Colorina” y “El extraño retorno de Diana Salazar” el enojo de Zapata se derivó de la “envidia” por tener una trayectoria menos “impactante” que la suya.

“La ves en Spotify y ves que no tiene oyentes mensuales en ese momento que yo le dije: ‘Tienes 102 oyentes mensuales’, y cuando yo le dije yo tengo casi dos millones entonces ése es el coraje que ella tiene“, añadió.

Lucía Méndez dio la estocada final al hacer referencia a la trayectoria musical de Laura Zapata y decir que es inexistente. “Su carrera musical no la conozco”, sentenció. “Sinceramente jamás la he visto en Billboard o en los Grammys, Spotify (…) No entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe”, finalizó.

