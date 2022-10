VIDEO: Lucía Méndez confiesa que está peleada con Laura Zapata por culpa de un show

Lucía Méndez se mantiene vigente gracias al cariño del público tras 50 años de trayectoria, que ha sido testigo de los escándalos en su carrera por rivalidades como la que sostiene con Laura Zapata, a quien le envió un contundente mensaje luego de que luego de que asegurara que no es una diva.

Este domingo 2 de octubre Netflix estrenó la serie “Siempre reinas” protagonizada por Sylvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata y Lucía Méndez un encuentro que el público esperaba con ansias debido a los conflictos que existen entre las celebridades desde hace años y que quedó en evidencia durante los primeros capítulos.

En entrevista para “De primera mano”, la intérprete de “Corazón de piedra” admitió que no existe una amistad entre ellas y enfatizó en que sus logros son mayores a los que sus compañeras de escena: “Laura es mi conocida, no es mi amiga, y Lorena, pues bueno, en realidad la he tratado poco, tampoco somos íntimas, pero de alguna forma siempre ha habido una buena vibra, buena onda, pero en realidad que las vea así tanto, íntimas no, definitivamente no”.

“La verdad hay gente que no me interesa, no me importa lo que diga, y mucho menos cuando has visto que en un momento determinado ha tenido dificultades con muchísima gente. Yo creo que yo hablo con hechos, hay otras personas que hablan con muchísima palabrería, muchísima estrategia para que todo sea polémico, para que hablen de estas personas, finalmente yo no soy así” LUCÍA MÉNDEZ

El pleito entre ellas saltó de la ficción a la realidad luego del estreno de la serie en la plataforma de streaming, donde Méndez se niega a cantar una melodía al estilo cumbia que les compuso José Luis de Río Roma debido a que estaba en su tono.

La también actriz, de 67 años, aseguró que Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata no “estaban a su nivel” y debían acoplarse a su tono argumentando que tenía una carrera más extensa, goza con mayor popularidad actualmente junto a otras divas de la música.

Laura Zapata no se quedó callada y decidió enfrentar a Méndez: “Tu trabajo no es el único. Lucia empieza a ser petulante, empoderarse sobre las otras tres… quiere subirse a los hombros de las demás”. Lorena Herrera se sumó al pleito y pidió que Verónica Castro tomara su lugar, un comentario que molestó a la cantante debido a la rivalidad que sostiene con la “Chaparrita de oro”. #SiempreReinas siempre liosas !! 🤣🤣 #Netflix #LuciaMendez #LorenaHerrera #LauraZapata 4ever Queens 🤣🤣👑 pic.twitter.com/V3tUGwYg5R— JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) October 2, 2022

