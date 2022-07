Lucía Méndez aclara si tendría OnlyFans; “Yo sé que ganaría muchos millones de pesos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Only Fans se ha vuelto una página con un potencial increíble para poder obtener una importante cantidad de dinero a cambio de contenido exclusivo, portal que muchas personas han sabido aprovechar a la perfección.

Resulta que esta idea se le ha metido en la cabeza a la reconocida actriz de cine, Lucía Méndez, quien ha revelado que muchos de sus seguidores le han aconsejado abrir su cuenta de Only Fans, asegurándole que ganaría muy bien debido a su belleza.

Lucía Méndez se encuentra celebrando sus 50 años de trayectoria artística y actualmente cuenta con 67 años de edad, por lo que estas revelaciones han causado mucho revuelo entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría” comentó.

La actriz también reveló que, a pesar de que quiere mucho a sus seguidores, mismos que han jugado un papel muy importante en su carrera como actriz, no se animaría a subir contenido para adultos ya que tiene un hijo, quien merece todo su respeto.

“Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en Only Fans, pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, explicó.

“No me interesa, imagínate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales, pero no, no podría con alguien más joven”, finalizó.