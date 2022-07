Montserrat Oliver revela cómo la conquistó Yolanda Andrade, su historia de amor duró 10 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La conductora mexicana Montserrart Oliver, quien hace tiempo reconoció sus preferencias sexuales, confesó cómo fue su historia de amor con Yolanda Andrade y cómo la actriz la conquistó. Su relación duró 10 años, pero siguen siendo amigas y compañeras de trabajo.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, donde la también modelo de 56 años reveló cómo comenzó su relación con la actriz y conductora Yolanda Andrade.

La relación de Montserrat y Yolanda Andrade fue un secreto a voces al inició del año 2000, pero fue en los últimos años que ambas conductoras se declararon abiertamente homosexuales, y aunque han hablado poco de sus preferencias sexuales, admitieron públicamente que vivieron juntas una década.

Yolanda Andrade fue su primera relación gay

Pero fue Montserrat Oliver quien habló como fue su historia de amor con Yolanda Andrade, con quien coincidió en un evento de Televisa para grabar un programa de Fin de Año.

Oliver dijo que Yolanda logró robar su corazón en un momento difícil de su vida, ya que se estaba divorciando de su esposo, con quien se casó a los 23 años, pero la relación no funcionó al grado que su intimidad no se consumó.

“Me divorcié virgen”

Incluso Oliver dijo que se “divorció virgen”, pero el inicio de su relación con Yolanda fue algo nuevo para ella, ya que nunca había tenido una relación lésbica.

“No sé qué cosa hizo, me hizo así (le tocó el hombro) y yo sentí algo raro y dije: ‘No’ más falta que siento hasta con una mujer porque me tienen súper mal atendida’… y me súper asusté y todo”, declaró Montserrat Oliver a Yordi Rosado.

Se puso nerviosa con los acercamientos con Yolanda Andrade

“Yo creo que sentí también como la primera vez que me tiraba una mujer, la onda; porque nunca me habían tirado la onda… Entonces, me asusté, tosí, ya me estaba ahogando, ya me quería ir, me fui”, recordó la conductora y actriz.

Pero Yolanda Andrade no quitó el dedo del renglón, y le mandó un postre a su camerino. Y su conquista tuvo un detalle, ya que le mandó un mensaje por teléfono donde decía: “felicidades por tenerme” mediante teléfono.

Incluso comentó que fue clara con Yolanda Andrade al principio y le confesó que no sabía si era gay.

“Yo no estoy segura que sea gay o no”, le expresó Montserrat Oliver a Yolanda Andrade, quien nunca desistió para conquistarla.

A pesar de que terminaron su relación hace años, quedaron en buenos términos y siguen una linda amistad, además de que han formado una sólida mancuerna para conducir programas de Unicable.

Actualmente Monserrat Oliver está casada desde 2019 con la modelo Yaya Kosikova.

También te puede interesar: