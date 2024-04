Montserrat Oliver se dice preocupada por el estado de salud de Yolanda Andrade: “No es vida”

Desde hace varios meses, el nombre de la presentadora de televisión Yolanda Andrade ha estado ligado a noticias negativas debido a su estado de salud. Y es que recordemos que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, lo que afectó uno de sus ojos y le provoca dolores de fuertes dolores de cabeza recurrentes.

Si bien la presentadora de “Montse & Joe” se ha mostrado cada vez más activa en sus redes sociales y en el programa de televisión que conduce junto a Montserrat Oliver, recientemente encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar un video que muchos aseguraron se trataba de una despedida.

“Mi Amor y Agradecimiento. Eternamente. YOLANDA”, decía el post que desató una ola de cuestionamientos hacia la famosa y su actual estado de salud, razón por la que las miradas se volcaron hacia su compañera y ex pareja, Montserrat Oliver.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la conductora se pronunció sobre la salud de su amiga y reaccionó a su actividad reciente en redes sociales, argumentando que para Yolanda Andrade es normal subir ese tipo de contenido.

“Me chocan sus videos. No sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste. Ahorita le voy a hablar y la voy a regañar, pero no, nada que ver, todo bien gracias a Dios“, expresó ante la prensa.

Si bien la situación de Andrade no es delicada, Oliver se dijo preocupada por cómo la recaída que sufrió a principios de este año ha afectado su vida: “Sigue mejor, pero sí le han dado varios episodios, entonces sí ha estado medio molesta. Es que imagínense ya tener un año con esta situación, híjole, no es vida, qué desesperación”.

Para finalizar, la también influencer compartió su orgullo al ver el largo camino que Yolanda ha recorrido tras dejar sus adicciones: “Me encanta que le vaya bien, me gusta que le vaya bien en todo, que esté bien y que se haya recuperado y que ya no sea alcohólica”, apuntó.

