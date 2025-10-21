Entre lágrimas y aplausos, así fue el regreso de Yolanda Andrade al programa ‘Montse & Joe’

Luego de varios meses fuera de los reflectores a causa de un deterioro en su salud, Yolanda Andrade volvió más feliz que nunca a los foros de televisión para retomar su labor como conductora al lado de Montserrat Oliver, en el programa “Montse & Joe”.

Entre una ola de aplausos, abrazos y varias lágrima, el público y los miembros de producción recibieron calurosamente a la famosa de 53 años, quien llegó a las instalaciones de la televisora a bordo de una camioneta negra.

Por su parte, su compañera de escena Montserrat Oliver regaló una de las reacciones más emotivas del show, pues no pudo contener la emoción y la recibió al sonido de un estruendoso: “¡Hermana!” y “Te extrañé mucho”, que fueron respondidos por Andrade con un sincero “Te amo con todo mi corazón”.

Mientras esta conmovedora interacción tenía lugar, las cámaras de ‘Montse & Joe’ captaron los gritos eufóricos del público que coreaban: “¡Te queremos, Yolanda! ¡Te queremos!”.

Horas más tarde, la también actriz Montserrat Oliver recurrió a su cuenta de Instagram para dar otra mirada a lo que ocurrió durante las grabaciones del nuevo episodio que marca el regreso de Yolanda Andrade. Se trató de un breve video en el que externó su alegría ante esta noticia.

“¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresa? Ya vieron en mi historia quién llegó. ¡Ay, se me hizo un nudo en la garganta! Me dio tanto gusto que viniera después de tantos meses, y además, que llegara mejor. ¡Ya se las traje!“, indicó desde sus historias.

