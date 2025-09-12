Yolanda Andrade reaparece y revela cuánto tiempo le queda de vida

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien padece una condición médica que la tiene al borde de la muerte, se sinceró en un reciente encuentro que tuvo con la prensa sobre su estado de salud, en donde brindó mayores detalles de su diagnóstico médico.

La inseparable compañera Montserrat Oliver compartió que los médicos a cargo de su salud le dieron a conocer que le quedan entre 3 y 5 años de vida, por lo que ya está preparada para lo que la vida decida.

“El doctor me dijo de tres a cinco años, que dura mi enfermedad”, se sinceró resignada.

La también actriz, a quien se le vio con un mejor semblante que en ocasiones anteriores, compartió que, contrario a muchos, a ella no le da miedo la muerte, por lo que optó por enfocarse en disfrutar el poco o mucho tiempo que le quede.

“No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he terapeado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos. Ya no le tengo miedo, ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla”, compartió.

A pesar de que se le vio mejor que en otras oportunidades, Yolanda Andrade reconoció ya estar cansada, pues lleva años sin poder llevar una vida normal debido a la enfermedad degenerativa que padece y a sus respectivas restricciones.

“Ahorita ya me siento cansada. Estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta. A veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más que pueda”, narró Yolanda, quien ya tiene listo su testamento para cuando le toque partir y así no heredar problemas.

Sigue leyendo: