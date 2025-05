Yolanda Andrade reaparece y da declaraciones tras sus problemas de salud

Después de un largo periodo alejada de la vida pública, Yolanda Andrade decidió romper el silencio y reaparecer en redes sociales con un mensaje que ha conmovido a sus seguidores.

La conductora mexicana, quien se ha mantenido discreta frente a los rumores y especulaciones sobre su estado de salud, sorprendió al dejarse ver nuevamente en un video junto a su amigo y colega Juan José “Pepillo” Origel.

En el material, que rápidamente circuló por plataformas digitales, se puede ver a Andrade con un semblante tranquilo, sonriendo y compartiendo algunas palabras, algo que no había hecho en sus apariciones anteriores, donde prefería mantenerse en silencio. “Que me amas”, respondió con serenidad cuando Origel le preguntó si quería decirle algo al público, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Aunque Yolanda no ha revelado el diagnóstico médico que enfrenta, sí dejó claro que se siente agradecida por las muestras de cariño recibidas en los últimos meses. “Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones; créanme que es energía la que he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias”, expresó con emoción.

Durante su pausa obligada en los medios, figuras como Julio César Chávez también han manifestado su apoyo público a la presentadora, reflejando el aprecio que muchos dentro y fuera del espectáculo sienten por ella. Origel, visiblemente conmovido, aseguró que tanto él como su familia han rezado por la recuperación de su amiga y destacó la fortaleza con la que ha enfrentado este difícil proceso.

Aunque aún no se ha confirmado si Yolanda retomará su participación en televisión, su reaparición ha sido interpretada como una señal alentadora. Por ahora, sus seguidores celebran verla nuevamente con una sonrisa y, sobre todo, escuchándola hablar con optimismo.

